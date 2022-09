¿El Rey Carlos III abdicará? Esto dijo la astrologa de Lady Di

Desde la muerte de la Reina Isabel II , el pasado 8 de septiembre, los ojos de todo el mundo están puestos sobre la familia real, pero especialmente en el sucesor de la corona, el Rey Carlos III, hijo mayor de la monarca fallecida y conocido antes de su reinado como príncipe de Gales.

Con 73 años, el padre de Guillermo de Gales y de Enrique de Sussex, es el nuevo protagonista de las noticias. La opinión pública no solo está expectante sobre el reinado del primogénito de Isabel II, sino que se pregunta sobre sus actitudes ante el público o con sus subalternos, una de ellas, el mismo día de su investidura. Muchos se preguntan cuánto durará el reinado del monarca inglés, entre ellos varios astrólogos, quienes han hecho predicciones poco alentadoras sobre su reinado.

Astróloga de Lady Di predijo épocas oscuras para el reinado de Carlos III

El 1986, Diana Frances Spencer , la princesa de Gales, tenía 25 años y llevaba 5 de matrimonio con Carlos de Gales, heredero al trono inglés, y padre de sus hijos William y Henry.

Lady Di, dedicada a su familia y a las causas sociales, se sentía abrumada con la atención mediática mientras luchaba con la presión de su status real y con los problemas en su matrimonio y encontró apoyo en Penny Thornton, la astróloga inglesa que además atenderla en su consulta privada, se convirtió en su amiga por más de 6 años y escribió With Love from Diana, un libro sobre la princesa, que fue publicado en 1995.

Ahora, la astróloga vuelve a ser consultada por algunos medios internacionales para resolver algunos interrogantes sobre el futuro del nuevo soberano del Reino Unido . Despierta América, programa de la cadena Univisión, habló con la experta, quien se refirió a las dificultades que tendría el rey Carlos III en su reinado.

“Aún no ha recibido la corona y la corona realmente marca el principio de su reino, hasta que no llegue esa corona a su cabeza realmente no es el rey, la coronación llegaría para octubre del próximo año, que es un poco más de un año, no importa cuánto tiempo tarde, todavía hay mucha agua por pasar debajo del puente”, dijo, para luego hablar de la carta astral del hijo de la Reina y la sombra que lo acompañará por el resto de su vida.

“La historia es muy interesante aquí porque el rey Carlos tiene una gráfica muy similar a la de Enrique VIII y el hecho es que la duda de su reinado de alguna forma u otra va a tener siempre una sombra sobre la monarquía. Tenemos que esperar para ver exactamente cómo va todo, pero sí hay un elemento de sacrificio, de renunciar, ya sea abdicar o lo que sea, no es una trayectoria fácil, va a haber muchas dificultades, va a ser un proceso difícil para Carlos”.

¿Los hermanos, Enrique y Guillermo, se reconciliarán?

Aunque no se ve cercana, la misma astróloga aseguró que viene un camino largo para ambos príncipes, que por el momento no se llevan muy bien y tienen muchas heridas por sanar. “No se trata de si van a reconciliarse, sino de cuándo lo harán. Ellos son muy unidos como hermanos, pero es muy anticipado hablar de una reconciliación en estos momentos, todavía hay mucho dolor”.