Horóscopo Vea con Javis Predice: del 13 al 19 de febrero del 2023

¿Tienes incertidumbre por saber qué te puede ocurrir esta semana? ¡No te preocupes! El astrólogo Javis Predice compartirá los acontecimientos que marcarán a los signos zodiacales en la economía, el trabajo y el amor. ¡Presta atención!

Aries

”Los problemas podrían ser los protagonistas durante esta semana, pues algunas personas con energías tóxicas o negativas están cerca a ti. Cuida tus palabras y proyectos de esas personas que no te quieren”.

Número de la suerte: 4848

Tauro

“Relájense, que esta semana tendrán mucha conexión con el asunto económico y las oportunidades laborales. En los temas del amor, podrán recuperar esas relaciones que creían perdidas”.

Número de la suerte: 1011

Géminis

“Hay una prosperidad en esta semana, pues lograrás tener una conexión importante con la fortuna, el trabajo, los viajes y los proyectos. En los temas del amor, prepárate para recibir noticias importantes”.

Número de la suerte: 0799

Cáncer

“Después de tanta adversidad, lo que creías imposible, llega para ti en esta semana. Tienes que decretar y atraer fortuna para tu vida y tus proyectos”.

Número de la suerte: 3344

Leo

“Para aquellos Leo que están un poco sensibles y todo les molesta, es momento de tomar decisiones para concretar esos proyectos en los que han estado trabajando. Las finanzas muy positivas, así que es momento de aprovecharlas”.

Número de la suerte: 3055

Virgo

“Es el momento indicado para comenzar a trabajar en esa actividad que tanto has soñado. Durante esta semana, tendrás el poder de pedirle a la vida eso que siempre has querido tener. En el amor, todo marcha bien, así que no te apresures”.

Número de la suerte: 1010

Libra

“Se avecina la firma de documentos importantes, así que prepárate, porque tu vida podrá cambiar positivamente si te lo propones. Es probable que vayas a afrontar problemas muy fuertes”.

Número de la suerte: 9853

Escorpio

“Definitivamente, es una semana muy bonita para atraer lo positivo, es momento de decretar y atraer todo eso que tanto has querido tener. No pienses negativo, solo positivo”.

Número de la suerte: 5533

Sagitario

“Veo el cuatro de discos con mucha fuerza, lo que significa mucha prosperidad en las finanzas. No vayan a caer en las provocaciones de las personas que solo quieren lo malo para ti”.

Número de la suerte: 4488

Capricornio

“Es una semana de muchos movimientos, lograrás ejecutar con éxito los negocios y proyectos en los que has venido proyectándote. ¡Ojo! Solo las cosas que te convengan se te darán, así que no te desesperes”.

Número de la suerte: 3011

Acuario

“Los enamorados lograrán encontrar ese amor bonito que siempre han soñado tener. Es muy probable que algunos nativos de este signo tomen decisiones muy drásticas en el amor”.

Número de la suerte: 1358

Piscis

“El espíritu se eleva de tal manera que empiezas a pedir y activar tu mente. Es momento de decretar y atraer los cambios que siempre has querido hacer en tu vida”.

Número de la suerte: 0077