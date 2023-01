Horóscopo Vea con Javis Predice del 23 al 29 de enero del 2023

En esta oportunidad, Javis Predice tiene para cada uno de los signos zodiacales un mensaje para la semana del 23 al 29 de enero del 2023.

Aries

“Para esta semana, los nacidos bajo el signo de Aries poseen un alma de emprendimiento muy grande, por lo que deben aprovechar y comenzar a ejecutar todos esos proyectos que por diferentes motivos no han culminado”.

Número de la suerte: 8433

Tauro

“Esta semana será de amores bonitos, de buenas oportunidades y de concretar proyectos. Esta semana será especial para recuperarse afectivamente”.

Número de la suerte: 4808

Géminis

“Aunque esta es una semana de atraer la prosperidad y buenas oportunidades, debes tener mucho cuidado con la inseguridad. Debes canalizar el dolor para dejar en el pasado todo aquello que te causa gran dolor”.

Número de la suerte: 4448

Cáncer

“No te vayas a dejar manipular por personas que irradian energía negativa; al contrario, es momento de dejar a un lado todo eso que te causa dolor. Ten presente que se avecinan proyectos económicos muy interesantes, por lo que es importante que no te apresures a tomar decisiones”.

Número de la suerte: 0284

Leo

“Se avecina una semana de prosperidad, pues todo aquello que has sembrado, lo recogerás. En los temas económicos y sentimentales todo marcha muy bien, así que no te apresures”.

Número de la suerte: 5050

Virgo

“Estás en el momento perfecto para decirle adiós a esos amores tóxicos de tu vida, esos que no te aportan nada positivo. En los temas económicos, no te preocupes, la suerte estará de tu lado”.

Número de la suerte: 1133

Libra

“Vas a tomar decisiones importantes en todos los ámbitos de tu vida, esta semana si te lo propones lograrás generar un cambio positivo, así que, ánimo que todo marcha para bien”.

Número de la suerte: 0155

Escorpio

“Cambios positivos y avances se avecinan en tu vida. Esta semana es pasional para ti, así que, si estás tratando de conquistar el corazón de alguien, es el momento indicado. Quítate los miedos, porque lo que tiene es muy bueno para ti”.

Número de la suerte: 3344

Sagitario

“Será una semana para luchar por lo que siempre has querido tener, así que no le temas a los obstáculos, tu inteligencia logrará vencerlos. Es momento de agradecer y dejar ir todo aquello que no te conviene”.

Número de la suerte: 0131

Capricornio

“Si venías pasado por un momento complejo en tu vida, en el que nada te salía como lo esperabas, ¡no te preocupes!, la luz brillará más que nunca en esta semana para que logres traspasar esas barreras”.

Número de la suerte: 5505

Acuario

“Tenemos una semana de juicio en la que todo lo que venga te podría causar felicidad. Hay noticias importantes y muy positivas para ti, así que prepárate para recibirlas”.

Número de la suerte: 7272

Piscis

“Si estabas viviendo momentos difíciles, ¡no te preocupes!, vienen cosas positivas como en el ambiente laboral y económico. Para los que preguntan por el amor, todo girar positivamente”.

Número de la suerte: 7777