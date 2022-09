Horóscopo Vea con Javis Predice del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2022

El astrólogo Javis predice, signo a signo, lo que viene para la semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Aries

“Lo que tiene que ver con el dinero va bien, siempre y cuando Aries sepa tomar las decisiones correctas”

Número de la suerte: 4517

Tauro

“Esta semana tienes que ser rápido mentalmente. En tema de amor y negocios es positivo”

Número del a suerte: 8080

Géminis

“Esta semana van a estar felices en todo lo que tiene que ver con pasión, negocios y dinero”

Número de la suerte: 0733

Cáncer

“Hay situaciones muy negativas, ten cuidado con el tema del amor y por dejarte provocar de los demás”

Número de la suerte: 7070

Leo

“Amores pasionales muchos, pero hay personas a las que les interesa más el dinero”

Número de la suerte: 0122

Virgo

“Virgo está con la luna en equilibrio, relájense que todo lo que sienten desde el alma se va a dar. Piensen en abundancia”

Número de la suerte: 3030

Libra

“Hay bastantes inconvenientes a la hora de tomar decisiones. Amores bonitos vendrán”

Número de la suerte: 5530

Escorpio

“Yo veo abundancia financiera, trabajo y buenas posibilidades”

Número de la suerte: 0703

Sagitario

“Los amantes no son buenos, los que están traicionando a su pareja no les va a ir bien, los que mienten, no les va a ir bien. El tema de trabajo es bueno”

Número de la suerte: 0701

Capricornio

“Felicidad total, el dinero está, las oportunidades, los negocios, las buenas posibilidades de proyectos ¡Estas abundante!”

Número de la suerte: 2725

Acuario

“Vemos situaciones abundantes de amor y el dinero”

Número de la suerte: 8017

Piscis

“Hay una situación favorable en cuanto a dinero y viajes. El amor te sorprenderá”

Número de la suerte: 2562

