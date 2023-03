“No estoy muerto, sigo vivo”, Juan Gabriel apareció en sueño de Mhoni Vidente

El mundo de la farándula se conmocionó el 28 de agosto de 2016, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, el cantautor mexicano conocido en el mundo como ‘El Divo de Juárez’. El artista de 66 años falleció en Santa Mónica (California),y se determinó que había sufrido un infarto agudo de miocardio. Dos días antes dio su último concierto, en Los Ángeles, una de las paradas de su tour, México es todo.

Mhoni Vidente dijo que en su sueño, Juan Gabriel le habló y le dio un angustioso mensaje. Foto: Getty Images

¿Qué le dijo Juan Gabriel a Mhoni Vidente?

El ídolo mexicano, famoso por temas como Querida, Así fue, Amor eterno y Abrázame muy fuerte, nunca había parecido en los sueños de la experta cubana, quien estaba impresionada por la escena. “Me van a decir loca, me van a decir de todo, pero mentirosa jamás, pero soñé a Juan Gabriel hace dos días, y lo vi muy claro en el sueño, por eso sale la carta de la templanza y se manifestaba muy real en el sueño. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2015, allá en Santa Mónica, California. Me dijo, ‘Mhoni, no estoy muerto, yo sigo vivo, por favor, ayúdame, dile a la gente que sigo vivo, que necesito hacer algo’”. La cubana, que también entregó detalles del aspecto del ídolo nacido en Michoacán, a quien vio con el aspecto que tenía cuando era joven, intentó acercarse a él, “en eso que yo lo quiero pescar de la mano a Juan Gabriel para poderlo estirar, siento que su mano con la mía se deshace y no lo puedo pescar, y veo como él se va hacia atrás y quiere gritarme algo, con una desesperación total”.

Mhoni Vidente, ¿por qué soñó con Juan Gabriel?

El sueño generó mucha intriga en la vidente, quien está decidida a averiguar su significado escondido. “Hay algo raro atrás del personaje de Juan Gabriel, atrás de la persona de Alberto Aguilera, algo está pasando atrás de él, tengo que estudiarlo bien, tengo que saber si realmente está vivo o no, cual es su desesperación en el sueño o qué está tratando de decir para que la gente esté al pendiente de eso”.

Mhoni Vidente le recordó en ese momento a los seguidores de su canal de YouTube que, días antes del deceso del cantautor, ella había dado una predicción. “Soy la persona que dijo, ‘veo a un personaje que va a morir de un infarto’, y que eso lo dije en el 2016, yo estaba en Santa Mónica California, grabando”. La astróloga dijo en su momento que el famoso que fallecería tendría 66 o 67 años, era mexicano y muy querido por el publico azteca.