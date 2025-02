¿Shakira y Antonio de la Rúa podrían reconciliarse? Esto dicen los astros

Ahora que Shakira retomó su gira de conciertos ‘Las mujeres ya no lloran’ después de un breve receso de horas, debido a un quebranto de salud que sufrió en Perú, sus millones de seguidores aguardan noticias sobre su desempeño en los escenarios de Perú, Colombia y México en breve.

La colombiana viaja con una comitiva de decenas de personas, encargadas de que todo salga bien en cada show y se convierta en una experiencia inolvidable.

En la producción y los ensayos del tour, que le ha tomado casi un año a la colombiana, trascendió que Shakira se había reconciliado con su ex Antonio de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a ser amigos

En agosto del 2024, la pareja fue vista en una restaurante de Miami cenando y hablando cómodamente. La cantante y el empresario habrían empezado a hablarse luego de que ella regresara a Estados Unidos, aunque hay quienes afirman que la comunicación empezó después de que estallara la infidelidad de Piqué, cuando ella aún estaba en España.

La noticia del encuentro de la colombiana y el argentino tomó por sorpresa a los fans de la intérprete de ‘Ojos así’, ya que tras 11 años de romance, que finalizó en el 2011, de la Rúa demandó a Shakira por una astronómica suma de dinero. Le pedía más de 100 millones de dólares, pues consideraba que él habia contribuido a que ella amasara su fortuna. Al final, perdió y Shakira no tuvo que darle nada.

En agosto, la pareja se acercó y quedó claro que ahora son solo amigos y él es parte del equipo de trabajo de ella. Al parecer, la colombiana estima el profesionalismo de su ex y por eso, el pasado quedó olvidado.

Ahora que está de gira muchos se preguntan si en su nuevo rol como financiero de la artista es posible verlo con ella de gira, como en los viejos tiempos. Eso es algo que no se sabe, como tampoco si, al estilo de Jennifer López y Ben Affleck, podría haber una segunda oportunidad romántica entre la pareja.

Los cercanos a la pareja comentan que no, ¿qué dicen los astros al respecto?

Shakira y Antonio de La Rúa ¿qué tan compatibles son?

Teniendo en cuenta que del La Rúa es pisciano, nació el 7 de marzo de 1974, y que Shakira es Acuario, nacida el 2 de febrero de 1977, se podría pensar que debido a que los dos son signos de agua y muy cercanos por fecha, con apenas algo más de un mes de diferencia en cuanto al signo, podrían tener bastante compatibilidad.

En efecto, la compatibilidad es bastante, los dos se parecen en la entrega que tiene por el trabajo, son amantes de la perfección, se empatizan con facilidad con las necesidades de los demás, son extremadamente creativos y cuando se enamoran, dan todo de si. No gustan de relaciones pasajeras y prefieren aguardar con la expectativa de ganar, en lugar de apostarle a algo sin pensarlo muy bien.

Sin embargo, así como son de entregados y apasionados, ninguno de los dos, sobre todo el Acuario, es amante de volver sobre los mismos círculos, por el contrario Shakira es una acuariana que sabe cerrar ciclos y no le llaman la atención las segundas oportunidades, por lo menos no en el plano amoroso. De hecho, hasta el momento no se le conoce que haya vuelto con ninguno de sus ex, pese a que con algunos mantiene comunicación.

Tanto el acuariano como el pisciano es capaz de renovar sus sentimientos ignorando el lazo que hubo antes. Ninguno de los dos experimenta entusiasmo por revivir aventuras pasadas, por el contrario, sobre todo en Acuario, le gusta más la novedad.

Así las cosas, por lo menos astrológicamente no parece viable que Antonio de la Rúa y Shakira vuelvan a salir en el plano amoroso.

Antonio sería más compatible, amorosamente hablando, con alguien de Escorpio o Cáncer; mientras que Shakira podría estar idealmente con un Géminis, Libra, Sagitario o Aries.

