¿Shakira y Piqué están separados, pero van a ser padres otra vez?

Shakira y Piqué comenzaron su relación amorosa hace 12 años. Ahora se dice que la cantante abandonaría España y se marcharía a Estados Unidos con sus hijos. Foto: Robert Marquardt

La separación de Shakira y Piqué cada día tiene nuevas noticias, cada una más sorprendente que las anteriores. La cantante barranquillera y el futbolista barcelonés formaban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y ahora, 12 años después del comienzo de su relación, la artista anunció, hace pocas semanas, que llegaba al final. Desde el principio, varios medios españoles afirmaron que existía una tercera en discordia, de quien hasta hoy se desconoce su identidad. Mhoni Vidente, astróloga cubana residenciada en México, quien acertó, entre otras predicciones, con la victoria de Johnny Deep en el juicio contra su ex, Amber Heard, sorprendió hace unos días al mundo del entretenimiento cuando dijo, en el canal de Youtube de El Heraldo de México, que ya no habría marcha atrás entre la pareja de famosos. “Shakira le da la separación completa a Piqué porque descubre que va a ser papá, parece que la muchacha tiene 3 meses de embarazo, va a ser una niña. La joven es de 22 0 23 años, es modelo, italiana”.

¿Padres por tercera vez?

Nuevas Predicciones de Mhonividente Junio 15 2022 #BTS #RITUAL #MhonienHeraldo

Cuando aún no habían cesado los comentarios que generaron estas predicciones, la vidente cubana volvió a estremecer a los seguidores de la expareja. Mhoni Vidente se conectó con la cantante y con su ex, y en un video, que subió al canal de You Tube de El Heraldo de México, dijo, a partir del minuto 14: 46, que antes de la ruptura, la intérprete de Te felicito y el futbolista del F.C. Barcelona, estarían esperando su tercer hijo. “Hay un alquiler de vientre por parte de ellos dos, de Shakira y Piqué, no sé cómo se vaya a arreglar”, dijo la astróloga, quien además añadió que la cantante se “había quitado un peso de encima”.

No es la primera vez que Mhoni Vidente se refiere a la vida sentimental de la pareja que ahora ocupa todos los titulares del mundo. Ya en agosto del 2021 había predicho que Shakira y Piqué tenían problemas que los llevarían a la ruptura.

Te puede interesar: Y no sería con Shakira: astróloga predice que Piqué será papá por tercera vez

Según Mhoni Vidente ¿qué viene para Shakira y Piqué?

La vidente expresó que para Shakira vendrían, además de tranquilidad, muchos triunfos profesionales. En cuanto a su ex, predijo que atravesaría por problemas personales ocasionados con su imagen después de la ruptura, además de varios inconvenientes de trabajo.