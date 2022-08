Shakira y Piqué: infidelidad del futbolista sería por karma de la colombiana

En un verdadero huracán de noticias se ha convertido todo lo que tiene que ver con Shakira y Piqué. Desde que la colombiana anunciara, a comienzos de junio, que su relación sentimental con el jugador del Barcelona había terminado y no habría ningún tipo de declaración por parte de ninguno de los dos, las novedades alrededor del tema no han cesado.

Shakira y Piqué se separaron luego de 12 años juntos, al parecer por infidelidad. Foto: Cortesía

La infidelidad de Piqué ha estado en primer plano como la causa más probable de la ruptura entre la colombiana y el defensa central del equipo culé. Aunque se especula que no habría sido la primera vez que el deportista la engaña, al parecer si es la primera que involucra sentimientos a tal punto que optó por la separación para darse una oportunidad con la joven Clara Chía Martí de 23 años, a quien habría conocido en una discoteca de Barcelona y posteriormente se la habría llevado a trabajar con él en su compañía Kosmos.

La relación, que data de hace meses y que él no quiso terminar a pesar de la insistencia de Shakira por darle una oportunidad a la de los dos, que duró 12 años y tuvo como resultado dos hijos de 9 y 7 años, hoy ya es oficial, pues Piqué decidió comenzar a ir e eventos públicos con la joven, hasta hace unos días desconocida, que para rematar, dicen que podría estar esperando un hijo del futbolista.

Las reacciones de los seguidores de la pareja no se han hecho esperar, la mayoría atacan a Piqué por sus aventuras y a la joven Clara le advierten que seguramente, así como Gerard traicionó a Shakira, él la engañará a ella con otra. También han escrito los cibernautas que no entienden cómo Piqué pudo cambiar a la colombiana exitosa, bella e inteligente por una mujer tan sencilla.

Este sería el karma de Shakira

Pero más allá de las opiniones que cada cibernauta tenga, han surgido también videos en la red y comentarios que mencionan la palabra karma y aprovechan para referirse a que estos eventos no son para nada gratuitos.

El Karma, que en términos del budismo y otras creencias orientales se define como las consecuencias que las acciones de una persona tienen en su vida y que inevitablemente ocurrirán, pareciera, a la luz de esta teoría, ser el responsable de la situación que ahora ocurre entre Shakira y Piqué.

¿Shakira también habría sido infiel?

EN 2010 cuando Shakira y Piqué se conocieron un poco antes del Mundial de Sudáfrica, ella estaba viviendo una relación romántica con el argentino Antonio de la Rúa y él estaba de novio con una española llamada Núria Tomas. Al parecer y según los cálculos, que posteriormente se hicieron, la pareja habría empezado el idilio estando con sus novios, durante algún tiempo, es decir: habrían sido infieles.

Lo curioso es que según la canción Me enamoré que la colombiana le dedicó a Piqué confirmaría que en efecto se enamoraron en una noche de copas cuando no lo esperaba: “Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así como te fijarías en mí. Toda una noche lo pensé: Este es pa’ mí, es pa’ más nadie”, canta la colombiana que en otro trozo dice: “no tenía mucho que perder”.

Para confirmar la teoría de que en efecto Shakira, fue la tercera en una relación de Piqué, la misma Núria Tomas declaró en 2017 que en verdad le dolió mucho lo ocurrido. Lo dijo en entrevista con La Vanguardia indicando que en su momento guardó silenció porque Gerard era una buena persona y que no haría nada para perjudicarlo a pesar de lo acontecido. También confesó que solo con los años pudo escuchar e incluso tararear canciones de la colombiana.

El Karma seguiría para Piqué y Clara Chía

Volviendo al Karma, no es mucho lo que habría que explicar. Así como la artista fue la otra en una relación; tarde o temprano llegaría alguien que le hiciera sentir lo que ella causó en otra, más exactamente en Nuria. Sin embargo, el karma no acaba en Shakira, Piqué y la misma Clara Chía también estarían pendientes de pagar el suyo, por lo cual desde ya muchos cibernautas no le auguran ningún futuro promisorio a la nueva pareja del futbolista.