Video | Viera Vidente revela quién acabo con la carrera artística de Don Omar

Durante las últimas semanas, ha sido tema de conversación el cruce de mensajes entre el productor Raphy Pina y el cantante Don Omar, quienes recordaron The Kingdon Tour, la gira de finales del 2015, que separó definitivamente la carrera del intérprete de Pobre diabla y Daddy Yankee. Después de las declaraciones de Don Omar, el productor publicó, en la noche del 17 de octubre, un video en su canal de YouTube donde daba su versión de los hechos que impidieron que los conciertos planeados terminaran con éxito.

En esta oportunidad, la tarotista Viera Vidente, a través de la lectura de las caras, reveló algunos de los acontecimientos más relevantes en la relación de los grandes del género urbano.

“Mis amores, ustedes saben que la carrera de Don Omar ha estado en pausa, no ha dado de qué hablar por años. ¡No se ha podido levantar! (…) Por lo que veo en mis cartas, y como siempre, tengo que hablar con la verdad. Aquí me sale a Don Omar batallando fuertemente para tratar de seguir brillando; sin embargo, hay un hombre que no lo permite, pues siempre tiene la batuta en la mano para luchar cuantas veces sea necesario”, afirmó la tarotista Viera Vidente al inicio de su lectura.

En medio de su interpretación, la experta afirmó que la carrera artista de Don Omar se detuvo debido a que el productor Raphy Pina ha movido sus contactos en la industria discográfica para que el intérprete de Salió el sol no logre alcanzar en éxito nuevamente. Así mismo, señaló que, el productor levantó a Daddy Yanke para bajar a Don Omar.

“Si miramos estas dos cartas aparece un hombre sentado en el trono, es Raphy Pina, ¡más claro que el agua! (…) Don Omar no había hablado porque teme por su vida, él sabe que ese tipo de hombres tiene mucho poder (…) Mis amores, lo que tanto querían saber, las cartas lo dicen, el video y la carta que hizo Raphy fueron dentro de la cárcel”, fueron algunas de las afirmaciones más controversiales con las que Viera Vidente concluyo con la lectura.