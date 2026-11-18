Cada región tiene sus gustos. La música que le gusta a Cali no necesariamente es la misma que le gusta al público de Bogotá. A veces, lo difícil es tratar de conciliar esas diferencias. También es complejo modificar sobre la marcha un espectáculo que ya está esquematizado y montado. Sin embargo, en ocasiones hemos tenido que hacerlo. Hay canciones que, por ejemplo, nunca toco o que dejé de interpretar durante un tiempo, pero que en Cali el público quiso escuchar.

Gran parte del repertorio que canté este año en Cali, especialmente en lo relacionado con los arreglos originales, responde a una convicción que tengo: la música no debe quedarse estancada en lo que fue. Tiene que seguir alimentándose de nuevas cosas para sobrevivir al paso del tiempo. Se pueden ajustar ciertos elementos sin cambiar el contexto de la canción. La canción sigue siendo lo más importante, pero creo que es fundamental modernizar los arreglos y traerlos al presente. Para bien o para mal, nunca suelo cantar las canciones exactamente como aparecen en los discos. Eso quizás no le guste a cierto público. El de Cali es muy exigente: quiere los arreglos originales y las canciones con los mismos puntos y comas con los que quedaron grabadas. Para mí, eso es extremadamente difícil.

Siento que estoy en una camisa de fuerza, porque no puedo liberar toda la energía que el público me transmite y que yo mismo siento en el escenario. Eso me limita un poco. El repertorio que llevaré a Bogotá en 2027 será más diverso. Incluirá algunas canciones del disco nuevo, que es muy importante para nosotros. Tocaremos dos o tres temas de ese álbum y tendremos una sorpresa en el repertorio, porque sé que también habrá público latinoamericano, venezolano y de otros lugares. Quiero conectar con esas personas a través de algunas canciones que he escogido. También habrá un par de sorpresas.

El público de Cali es muy especial. Es efusivo y canta absolutamente todo. En uno de los conciertos que hicimos allí, no recuerdo si fue el primero o el segundo, les decía en tono de broma que se me había olvidado que Cali era así. Por momentos, incluso dejaba de escucharme cantar porque el público cantaba por mí. Fue una experiencia muy particular.

Entre los salseros más viejos y las nuevas generaciones, usted está más o menos en la mitad. ¿Cómo ha sido esa conversación intergeneracional?

Les digo que, de estos 64 años que llevo en este cuerpo, yo sigo estacionado por ahí en los treinta y tantos, al menos en mi corazón y en mi cabeza. Físicamente, evidentemente, las cosas cambian. Conectar con la generación que viene es fundamental. Mucha gente se ha preguntado por qué no aparece un relevo. Y creo que eso obedece a muchas cosas, pero esencialmente a lo anterior. Si el público se encapricha y solo quiere escuchar una determinada forma de hacer salsa, ya sea la nuestra o la de los años setenta que estamos retomando, ¿qué estamos haciendo con eso? Le estamos poniendo obstáculos a todo lo que viene y condicionando al artista joven que quizás tiene una propuesta maravillosa.

Creo que, en el arte en general, uno tiene que ser libre. La libertad no se negocia. De lo contrario, terminas haciendo algo para cumplir con las expectativas de una compañía o de alguien más, y no porque tu intelecto, tu naturaleza o tu talento te dicten qué hacer con aquello que llevas dentro. Nunca he pensado que uno hace música para pegar un éxito, yo hago música por una necesidad innata de crear. En el caso de la salsa, aún más, porque es una música que me acompaña desde que era muy niño, incluso cuando mi país no era, ni remotamente, un lugar tan salsero como Colombia, Venezuela, Panamá o incluso Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? Si no tienes libertad para crear dentro de una música que amas y en la que sientes que todavía hay tanto por explorar, por descubrir y por escudriñar, ¿qué más puedes hacer con ella?

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En una rueda de prensa en Cali incluso planteé esta pregunta: ¿qué habría sido de mí si me hubiera dedicado únicamente a vivir y cantar el repertorio que ustedes conocieron en aquella primera etapa de mi carrera? ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado ahí, encaprichado con ese repertorio, instalado en mi zona de confort, sin el deseo de seguir creando, buscando, escribiendo y retándome a hacer otras cosas a partir de toda la música que se produce en el mundo? Yo me nutro de todo, no solamente de la salsa. ¿Qué habría sido de mí? “Yo no sé mañana” no existiría. Así de sencillo. Si uno no quiere seguir creciendo, probablemente se pierde las maravillosas sorpresas que tiene preparadas la vida. Y en el arte no se puede dejar de crecer. El arte es precisamente eso. El arte es la humanidad misma: evolucionar, crecer, aprender y transformar cosas de nuestra propia historia para poder hacer otras en la vida.

Nunca estoy completamente satisfecho ni siento que ya lo haya hecho todo. No puedo vivir únicamente de un repertorio que tiene treinta años desde que lo canté por primera vez. Primero, porque ya no soy el mismo tipo. No soy ni remotamente aquel muchacho de 25 o 26 años que comenzó a grabar un disco llamado “Amor de medianoche”. Ya no escribo igual, tampoco quiero hacerlo. Los años han pasado, he crecido, he madurado, he evolucionado y he aprendido. Por eso no puedo quedarme haciendo lo mismo.

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Claro, hay gente que no sabe que le va a gustar algo nuevo que va a sacar un artista solamente por el hecho de que no suene como sonaba en los 80…

El afán de querer estar bien con todo el mundo te dejará la triste noticia de que eso no es posible. En cambio, basta con proponerte estar bien contigo mismo y llevarlo a cabo. Si escribo una canción desde lo más profundo de mi corazón, con la inteligencia que pueda tener el texto que estoy construyendo, y entiendo que eso puede conectar contigo, bendito sea. Hay canciones que uno cree que tienen todas las condiciones para funcionar: son comerciales, tienen una melodía pegajosa, una gran letra y un buen arreglo. ¿Y sabes qué? No pasa nada.

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La música está sujeta a la opinión de quien la recibe, y esa persona tiene dos posibilidades: le gusta o no le gusta; conecta o no conecta. No quiero profundizar demasiado en esto porque podríamos pasar todo el día hablando del tema, pero cuando grabé “Yo no sé mañana”, no todos creían en la canción. Sé que algunos se reirán y dirán que es increíble, porque hoy es una canción icónica en el mundo de la salsa. Sin embargo, antes de que se convirtiera en lo que es, había muchas cosas que generaban dudas. El único que estaba empeñado en grabarla era yo.

Lo más curioso es que lo que yo sentía era que la canción podía funcionar por el trasfondo de su mensaje, no solamente por la historia que cuenta, que es divertidísima y que disfruto muchísimo interpretando. Me parece maravilloso tener el valor de decirle algo así a tu pareja, o que ella te lo diga a ti. Pero detrás de esa historia había un millón de significados para mí. “Yo no sé mañana” puede referirse a lo que va a pasar conmigo, a la relación con uno mismo, a lo que sucederá con mi pareja o con mi trabajo. Esa frase me conmovió profundamente porque sentía que tenía muchas posibilidades de interpretación, mucho de donde sacar. Sin embargo, como tenía bastante letra y estábamos en un momento en el que la música urbana tenía mucho protagonismo, muchos pensaban que aquella canción se salía de la norma de lo que se estaba escuchando.

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Pero yo siempre he estado fuera de la norma. Cuando grabé “Date un chance”, en 1990 o 1991, esa canción no tenía nada que ver con “Desesperado”. En aquel momento también hubo quienes pensaron que me había vuelto loco. ¿A qué quiero llegar con esto? Uno no puede pensar únicamente en cuál es la tendencia de hoy o en lo que sucedió ayer. Tiene que preguntarse qué tiene para darle a la gente, qué quiere decirle y de qué manera quiere hacerlo. Si vamos a hablar del amor, probablemente llevamos toda la vida haciéndolo y estamos reciclando ideas sobre ese sentimiento. Sin embargo, lo que importa es cómo cuentas la historia, qué la acompaña, qué melodía y qué armonía utilizas. Después esperas que eso conecte con la gente. Nada más. El público tiene la libertad de escoger. Lo único que puedo decidir es qué quiero decirle a la gente y cómo quiero hacerlo. No puedo dejarme condicionar por nada, porque, si lo hago, dejo de expresarme libremente.

“El alma en clave” tampoco suena a “Desesperado”, ni a “San Juan sin ti”, pero con él ganó dos Latin Grammy. ¿Dónde lo encasilla en sus sonidos?

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Para mí, “El Alma en Clave” viene a cumplir muchas cosas en esta etapa de mi vida. A mis 64 años y con 38 años de carrera, después de haber atravesado los distintos momentos de la industria musical y de todo lo que ha sucedido en ella, este disco representa cuánto he recorrido y cuánto he aprendido de las experiencias que he acumulado, incluidos los proyectos que no pertenecen al género de la salsa. El álbum abre todo un abanico de posibilidades. Por eso es tan diverso dentro del mismo género: es una manera muy personal de entender y sentir mi música. No me interesa discutir si es salsa brava o si pertenece a una u otra categoría. Lo que me importa es que conecte con la gente y que las canciones que presento tengan un propósito. Y este disco cumple con todas esas condiciones.

Es la primera vez que me involucro tanto en un proyecto. Incluso como productor ejecutivo tuve una participación directa en la producción de cada canción y pude desarrollar la visión que necesitaba para conseguir un álbum como este. Es un disco bastante ecléctico, pero que no pierde el swing ni deja de ofrecer canciones que invitan a bailar. Eso también es parte de su esencia. Este es el Luis Enrique de hoy. Por supuesto, hay un poco de cada una de esas etapas, pero el artista que se escucha en este álbum es el de hoy: un Luis Enrique maduro, que ha vivido muchas experiencias, que tiene ganas de contar otras historias y de expresarse de una manera diferente dentro del contexto bailable de la salsa.

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Así entiendo “El Alma en Clave”: es la música que siento que debo hacer en este momento de mi vida, una propuesta que responde a la sonoridad actual de la salsa y no solamente a lo que ya pasó. Es lo que hoy podemos sentir como moderno, como nuevo. Eso es lo que representa este disco para mí.

Usted se ha involucrado en nuevas iniciativas y proyectos del entorno salsero, como Sesiones desde La Loma, de Norberto Vélez, en Puerto Rico. Esto refleja los cambios en el ecosistema de la salsa y en las formas de consumir música y conectar con el público. ¿Cómo ha cambiado para ustedes ese entorno y qué nuevas posibilidades encuentran en estas formas de acercarse a la audiencia?

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Me parece maravilloso. Por ejemplo, el programa de Norberto Vélez, “Sesiones desde la Loma”, es un vehículo y una plataforma muy interesantes, principalmente porque allí estás cantando y tocando en vivo. Es casi como asistir a un espectáculo. Además, el escenario es maravilloso y te permite expresarte de una manera particular. En ese programa se siente una especie de camaradería, de encuentro musical entre músicos. También influye que no haya público en el sentido tradicional. Las pocas personas que llegan son amigos y conocidos, pero no estás tocando frente a una audiencia presencial, sino ante el público que te sigue a través de YouTube. Me parece una manera muy interesante de construir un espectáculo. Creo que las plataformas digitales también ofrecen hoy la posibilidad de estar a un clic de distancia y de descubrir casi inmediatamente cómo funciona una propuesta musical. Sería espectacular que existieran más espacios con una dinámica como la de “Desde La Loma”. A mí me fascina esa posibilidad de conectar con la gente a través de una plataforma digital como YouTube.

Pues, felicitaciones por sus galardones. Que haya nueva música es muy importante justamente para la conversación que estábamos teniendo, especialmente para formar un público con los oídos abiertos a nuevas propuestas.

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Eso es lo más importante de este momento que vive la salsa: hay muchos artistas jóvenes con propuestas buenísimas e interesantísimas. Jeremy Bosch, David Rivera y Alan Pérez, a quienes ya conocen ustedes, son algunos ejemplos. Podría seguir con una lista larguísima. Son propuestas de una música que es de hoy. Sí, hay tradición, pero también es una música hecha con todas las características de la actualidad. Creo que eso es sumamente importante.