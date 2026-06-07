Manuel Turizo habla de ‘Apambichao’: “Yo soy la historia de mi tierra”

Su público estaba esperando este trabajo musical, el quinto de estudio. Turizo escribió, trajo a su memoria antiguas composiciones y se dedicó a dar rienda suelta al sentir colombiano. El cantautor, que rindió homenaje a Diomedes Díaz, trabajó con Luis Alfonso, alternó con Maluma, Emilia y Dálmata, habló sobre ‘Apambichao’ en la vida y la música.

¿Cómo fue el proceso hasta llegar a ‘Apambichao’?

“No fue una idea como que planeada en realidad. Siento que es simplemente una respuesta a la energía en la que yo estaba vibrando, viviendo durante el tiempo que estaba haciendo el álbum. En realidad, haciendo música, creo que la dinámica de uno siempre es simplemente dejar que las ideas vuelen y empezar a crear una obra de arte, con pedacitos de ideas, cortas, vuelves y empiezas a estructurar lo que es una pieza en el lienzo. Vienen de tu influencia, vienen del disco duro que tienes en la cabeza. El arte tú no lo limitas ni lo predispones, simplemente sale como tiene que salir. La energía va fluyendo y las cosas van sucediendo y van agrupando ideas hasta que se vuelva una canción. Es básicamente mi ADN, de donde vengo, o sea, como que, si yo voy a plantear una fiesta, una energía, yo quería que esto tuviera una energía de caribe, de calor, de sol, de baile, de alegría, de jovialidad”.

“Siento que por más de que la vida vaya muy rápido, no quiere decir que tú tengas que vivirla rápido. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero todo vivirlo en un mood de parche y en un mood feliz”. Fotografía por: @javi.shoot

¿Qué se lleva de ese sello caribe por el mundo y que plasma en ‘Apambichao’

“¿Qué me llevo? Creo que todo, es que no hay una sola cosa, yo creo que es lo que representa de por sí. Es tu historia, mi historia es imposible separarla de mi tierra o de donde soy, yo soy una historia de mi tierra. No te puedo decir una sola cosa, es que es todo lo que yo represento. Nosotros somos nuestra familia, lo que nos enseñaron, el ecosistema en el que crecimos".

Uno pensaría que usted es un personaje acelerado, pero el disco lo cogió ‘suave’. ¿Siempre es así con el trabajo?

“No, en realidad no. No siempre soy así con el trabajo. Es como te digo, más bien es como apambichao en la música en sí, es un merengue que es más lento, más pegado, más sensual, sexual, más romántico, más tranquilito. Entonces como que sentía que esa palabra englobaba también la música, en realidad es categorizar una música, pero si tú lo utilizas para categorizar también en la vida, significa lo mismo, es cogértela de la misma manera. Y era la misma energía que yo de pronto estaba sintiendo, en la que me quería sentir y que la gente sintiera con la música que estaba haciendo. Entonces de ahí viene también el apambichao en el término, no solamente musical, sino en la vida, porque apambichao en realidad es un término musical”.

¿Cómo fue trabajar con Luis Alfonso?

“Brutal. Fue increíble grabar con Lucho. Tengo muchas colaboraciones con el género regional mexicano que nos influenció, creo que mucho para nuestro género popular colombiano, pero en sí con artistas del género popular nunca lo había hecho, y de Luis me gusta mucho el hecho de la energía que tiene, esa misma energía positiva de felicidad que tiene toda su música y lo quise invitar a lo que es ‘La buena mujer’, que es una canción que yo sentía que tenía mucha identidad de eso mismo que él representa. Gracias a Dios le gustó, y montamos una canción que creo que es muy bonita, es una canción que puede tomarse de dos maneras. La canción dice que ‘la buena mujer hace al buen hombre, la buena mujer hace que uno quiere trabajar el doble, la buena mujer tiene al hombre contento y el hombre feliz nunca será pobre si lo están queriendo’. Entonces, incluso dice, ‘el hombre cuando enamorado en el bolsillo se nota’, ¿cierto? Entonces es una canción que se hizo inspirada en el hecho de cuando tú de verdad te sientes bien con alguien, estás enamorado, sea con dos pesos, sea en un andén, sea en una suite presidencial, sea en donde sea, el amor se va a sentir bonito y se va a sentir felicidad".

¿Cómo llegó al homenaje a Diomedes?

“Siempre he hablado mucho de que me siento muy conectado, me inspira mucho el sentimiento que tienen las letras vallenatas. Kaleth Morales, uno de mis letristas favoritos, y obviamente Diomedes, uno de los artistas más icónicos en el Caribe, en Colombia. Entonces como que esa influencia de pronto siento que es la que me conecta tanto. También, hoy por hoy, de que la gente desde el inicio a mí me conectara con que Manuel es el sentimental o el romántico. Esa misma conexión de pronto que siento con ese tipo de energía en la música y con esa canción en específico que ‘Te creo’, cuando la hicimos en guitarra era lo mismo, yo decía como que es que esto me recuerda mucho, como que ese ‘arranca pecho’ que tiene el vallenato, que tienen esas letras como ‘te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude’. Y literal con un comentario así fue que salió. Se me vino la idea que ‘utilicemos el sample de Diomedes’ literalmente. Nadie ha sampleado nunca a Diomedes Díaz, que es alguien tan grande para nuestra cultura. yo lo quería utilizar casi como el homenaje de la inspiración, de dónde viene la inspiración, esas temáticas y esas letras”.

¿Por qué apambicharse con ‘Apambichao’

“Porque es que hay que apambicharse con todo, hay que vivirse la vida bien, suave, relajado, tranquilo, feliz”.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí