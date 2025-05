Manuela González, de ‘Perfil falso’, recordó la muerte de su mamá: “marcó mi vida”

La actriz colombiana Manuela González, conocida por sus papeles en producciones como Me llaman Lolita, El inútil, Ángel de la guarda, mi dulce compañía, La saga, negocio de familia, En los tacones de Eva, El señor de los cielos y recientemente la serie de Netflix Perfil Falso, habló sobre la muerte de su madre en el podcast “Vos Podés”, dirigido por Tatiana Franko.

En la conversación, González habló sobre las facetas de su madre y el proceso de lidiar con su enfermedad. “Perder a mi mamá a los 18 años marcó mi vida. La tuve muy poco, y lo que viví cuando la perdí me ha hecho ser lo que soy hoy. Dentro de las situaciones más complejas y dolorosas también hay mucha belleza, y aunque fue muy duro ver su enfermedad, sí agradezco poder haber estado presente en el momento en que ella falleció“.

¿De qué murió la mamá de Manuela González?

La madre de la actriz colombiana falleció a los 57 años debido a un cáncer, cuando Manuela tenía apenas 18 años. Este acontecimiento marcó profundamente su vida, obligándola a permanecer en Colombia y trabajar para financiar sus estudios de Comunicación Social y Periodismo.

La actriz también contó que, durante el duelo por la muerte de su madre, perdió las ganas de vivir y se enfrentó a una faceta de ella que no conocía. Su vida le cambió de golpe y asumió un rol de autoridad dentro de su casa . “Mi mamá desde muy chiquita me hacía partícipe de muchas cosas, me leía poesía y me preguntaba sobre las cosas. Me sentía incluida y tenida en cuenta en su universo de esa faceta maravillosa”.

Aunque se llevaban bien, González también reveló que su madre tenía un lado difícil y exigente. “Ella necesitaba tener una red de apoyo, y éramos sus hijas. Yo la veía levantarse todos los días, le tocaba durísimo, llegaba con esa carga emocional que se convertía en mal genio y esperaba mucho de nosotros”, contó.