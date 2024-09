La novela que Fernando Gaitán, creador de Betty la fea, se arrepintió de escribir

El bogotano Fernando Gaitán, creador de Yo soy Betty la fea, fallecido el 29 de enero del 2019 inesperadamente, fue sin lugar a dudas uno de los creadores audiovisuales más exitosos que ha tenido el país. Aunque su gran éxito fue la historia de Beatriz Pinzón Solano, tuvo varias producciones que se convirtieron en las favoritas del público. La de la Gaviota en ‘Café’; la de lAlejandra, la adicta al trabajo en ‘Hasta que la plata nos separe’, por mencionar algunas.

Tuve la oportunidad de entrevistar en distintos momentos a Gaitán, y a diferencia de otros destacados personajes del entretenimiento, él procuraba no hacer gala de esos triunfos, no llegaba a mencionarlos, a menos que uno como periodista quisiera ahondar en ellos.

Curiosamente, él siempre se mostraba algo escéptico frente al éxito. En el caso de Fernando, no fue una sino varias veces en las cuales me dejó claro que procuraba alejarse de la vanidad “tengo el ego poco inflado, me parece peligroso en este medio”, fueron algunas de sus palabras al respecto.

La sensatez que le llegó del fracaso a Fernando Gaitán

Al ser interrogado sobre secretos o consejos para el éxito, él se remitía más bien a los que fueron fracasos, a la manera de aceptarlos y prepararse siempre para ellos, negándose por completo a alimentar expectativas o triunfalismos.

Pero ¿de dónde aprendió a ser tan sensato y no esperar tanto? y más bien esperar que el público diera la última palabra porque pensaba “si no hay mayor expectativa, todo lo bueno que suceda ya es ganancia”, dijo cuando estaba por estrenarse la versión estadounidense de ‘Betty la fea’. “Es un logro grande, pero aún no sabemos cómo le va a ir, si la gente la va a ver, hay que ser cautos”, complementó.

“No es que uno espere lo peor, uno no está pensando que va a salir mal. Hay que hacerlo bien, pero bajarse el factor éxito de la cabeza. El éxito es muy difícil, es más, son más los fracasos que los éxitos, así que no se puede garantizar, lo que si se garantiza es que hay un buen producto”, explicó en otra charla en el 2016.

La novela que Gaitán se arrepintió de escribir y le quitó la fe en sí mismo

Esa lección la aprendió hacia 1998 recién se lanzaron los canales privados de la televisión y tuvo el que denominó su gran desacierto, “un absoluto fracaso en rating”. En una de esas charlas admitió haberse arrepentido de esa creación.

Fue cuando respondió cuál había sido su mejor momento y cuán el peor en su carrera como escritor, que dejó al descubierto esta experiencia. “El mejor fue el de Yo soy Betty la fea a pesar de que tuve muchos problemas, inconvenientes, pasé por momentos difíciles personales, y el peor fue cuando escribir Carolina Barrantes, que fue una novela que no obtuvo el resultado esperado, porque dejé de creer en mí mismo”.

Manolo Cardona y Susana Torres protagonizaron 'Carolina Barrantes' Fotografía por: Cortesía RCN

Explicó que haciendo esa novela, que fue protagonizada por Manolo Cardona y Susana Torres, echó mano de situaciones con las que no se sintió a gusto. “No me gusta la violencia contra niños, el satanismo, las cosas oscuras, y las escribí cuando hice Carolina Barrantes y no me gustó”, mencionó explicando que nunca más volvió a tocar esos aspectos en sus creaciones.

Sobre cómo recuperó la fe en él como escritor, el libretista dijo que como siempre, la respuesta estaba en sí mismo. “Volviendo a lo que quería hacer, a esa frescura en las historias a lo mío…”

En esa misma conversación, Fernando se refirió a la que que consideraba la expresión prohibida para él y lapidaria en el negocio de la televisión: “Hay una frase maldita: ‘esto va a romper en dos la historia de la televisión’. No conozco un solo proyecto exitoso con esa premisa. Cuando alguien dice eso, ya hay una carga. No hay que dar parte de victoria antes de empezar la batalla”, recordó en aquella charla, omitiendo los nombres propios de quienes la pronunciaron y luego vieron cómo sus productos fueron recortados, sacados del aire o enviados a horarios poco vistos.

