Martha Isabel Bolaños denunció incómoda experiencia en un aeropuerto. “Fue desagradable”

La reconocida actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de “La Pupuchurra” en Yo soy Betty, la fea, vivió un episodio incómodo el pasado 31 de agosto en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Según relató en sus redes sociales, fue sometida a un control de seguridad que calificó como “excesivo” y “fuera de lo común”.

¿Qué le pasó a Martha Isabel Bolaños?

La artista explicó que, tras cumplir con todos los requisitos de ingreso a la isla —pago del impuesto, diligenciamiento de la tarjeta de turismo y registro correspondiente—, un agente de la Policía Nacional la abordó para realizarle una serie de inspecciones adicionales. Estas incluyeron revisiones manuales y el paso repetido por un escáner de rayos X, a pesar de que en ninguna ocasión se hallaron irregularidades en su equipaje o en su persona.

“Se la montó y se la montó… la requisó hasta el apellido”, comentó entre risas una presentadora que conoció el relato de la actriz, describiendo lo que habría sido un procedimiento insistente y reiterativo. Aunque otros funcionarios reconocieron a Bolaños e incluso mencionaron su trayectoria en la televisión colombiana, el proceso no se detuvo y continuó hasta que finalmente pudo ingresar a la isla.

La intérprete manifestó sentirse incómoda y desconcertada por lo ocurrido, al considerar que no había razón para un trato tan insistente. “Fue un momento desagradable, no entendí por qué me sometieron a tantos controles cuando ya había pasado por todas las verificaciones”, aseguró.

El episodio ha generado comentarios en redes sociales, donde varios usuarios expresaron solidaridad con la actriz y criticaron lo que consideran un exceso de celo en los controles de seguridad. Otros, en cambio, defendieron la rigurosidad de los procedimientos como parte de las medidas para garantizar la seguridad en un destino turístico de alta afluencia.

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no se han pronunciado oficialmente sobre el caso. Sin embargo, la denuncia de Bolaños abre el debate sobre los límites de los controles de seguridad y la manera en que estos deben aplicarse para no vulnerar la dignidad de los viajeros.

Martha Isabel Bolaños, quien se ha mantenido vigente en la televisión y el teatro colombiano, concluyó su relato con un llamado a la reflexión: “Entiendo que haya controles, pero deben hacerse con respeto y sin caer en excesos”.