Master Chris: "Me gustan las buenas letras y las buenas melodías"

Christian Maldonado es un hombre tranquilo, familiar, siempre con una sonrisa, con disposición y paciencia para atender a músicos, familias de artistas, periodistas. A todos los escucha, comparte sus experiencias creadas en 25 años de trabajo, emite conceptos y expresa sus opiniones de manera directa. En el mundo de la música este puertorriqueño es conocido como ‘Master Chris El científico’ o simplemente ‘Master’, y dedica gran parte de su vida a la música. Ha trabajado con artistas como Tito El Bambino, Alexis y Fido, Maluma, Jerry Rivera, J Balvin, Bad Bunny y Fonseca.

Revancha y talento

En su casa se respiró siempre melodía, pero gracias a una “revancha” tomó la velocidad necesaria para hacerlo conocido en el ámbito profesional. “Mi abuelito tocaba acordeón, mi papá era mi mejor amigo y siempre me apoyó, pero no era músico. Era el que me cargaba del piano, mi hermano sí toca bajo y canta, pero jamás profesional”, cuenta evocando con una sonrisa los senderos que lo llevaron a encontrar su vocación. “Mi mamá tenía un esposo que era dominicano e hizo un grupo de merengue con mi hermano y le enseñó a tocar bajo”. Tiempo después, cuando la relación sentimental terminó, el hermano de Chris no quiso tocar más piano con el grupo. “No había pianista y yo, por puro pique, por pura rabia, le dije a mi mami ‘no te preocupes, que yo hago clases de piano y voy a tocar’, pero yo quería tomar clases de piano para tocar en el grupo, para callarle la boca a él”, termina con picardía. Entonces ¿se hizo músico por revancha? preguntamos, y Master lo piensa un poco. “Yo soy músico por revancha, pero con el tiempo entendí que fue la bendición de Dios, porque Dios me puso el caminito y me fue llevando para lo que ÉL tenía preparado para mí. En aquel momento no lo veía, pero ahora sí”. Se formó en Educación Musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, dirigió el coro de una de las sedes del misma institución educativa, dictó clases de piano y técnica vocal. Las nuevas generaciones de artistas lo emocionan y ejerció la docencia durante mucho tiempo, por supuesto, sin dejar de lado la composición y la interpretación del piano. Hoy ya no dicta clases, su trabajo como productor se lleva gran parte de sus horas, pero, apasionado por el talento, se ha dedicado tanto a producir, como a descubrir e impulsar nuevas generaciones de músicos.

El productor, que trabaja también en la iniciativa La nueva cepa, que en asocio con Warner Music y los HEAT Latin Music Awards busca nuevos talentos de la música latina, habla también sobre el oficio de escribir y producir música.

El hacer un ´mix´ entre las nuevas herramientas que brinda la tecnología y la manera de crear de antes, donde las raíces y el misticismo son perfectamente identificables desde el primer acorde o la estrofa inicial es todo un reto que solo se puede lograr cuando se llevan años de experiencia. “El proceso de creación de antes, yo siento que era más bohemio, más artístico, pero uno no puede negar que la tecnología ayuda demasiado y hay muchas ventajas en lo que se puede hacer ahora que no se podía hacer antes. Por ejemplo, antes, para poderle mostrar a un artista una canción, necesitaba tres o cuatro días, en lo que grababa a los músicos, y después que yo grababa a músicos, al artista no le gustaba y eso era un gran problema, porque perdí cuatro días de trabajo. Con la inteligencia artificial, yo hago mi canción y le digo a la inteligencia artificial: ‘mi artista me la está pidiendo en cumbia, ¿cómo se escucharía en cumbia? y da una idea en cumbia de mi propia canción. Se la enseño al artista y si este le gusta, entonces hago un buen arreglo de cumbia mío y lo hago bien, pero no me demoré 20 minutos en poderle mostrar al artista cómo sonaría en otro género, eso gracias a la inteligencia artificial, es bien interesante”.

Desde este punto de vista, usted, que es un productor reconocido, de los de antes, de madera fina, ¿cómo se hace ese mix sin satanizar la IA?

"Esa es buena pregunta. Puedo mantener mi lado bohemio, mi lado bien musical sin satanizar la IA porque primero soy profesor y a eso tiene que sumarle que estoy en contacto con jóvenes mucho tiempo y la vida sigue, uno se tiene que actualizar, eso es como los software, como los celulares. Eso sí, hay un punto muy delicado entre lo que yo haría con la IA y lo que no haría con la IA. ¿Qué no haría con la IA? no le diría ‘hazme una canción de amor’, así no. Utilizo la IA como herramienta para que me desarrolle una idea que es 100% mía, ahí sí, como herramienta la santifico, pero como dependencia es un virus, que el que no esté preparado para hacer música y pretenda pedirle a la IA que lo haga todo, eso es lo que yo veo que no está bien. Primero, autoral no es tuyo, es de la IA si tú no fuiste la persona que hizo el material. Una cosa es decirle ‘hazme una salsa’ y otra cosa es decirle ‘esta es la letra que yo quiero que tú me hagas en salsa’. La IA está partiendo de una letra que te pertenece a ti, entonces ya tiene un lado humano y tu idea no se va a parecer a nadie, pero mientras tú le pidas a la inteligencia artificial que simplemente se invente algo genérico, esa misma idea se la va a dar a millones de personas a nivel mundial al mismo tiempo seguramente, y eventualmente tu canción se va a parecer a la misma canción que salió en Canadá, que salió en China y eso es una cosa que la gente no sabe”.

Y ahí bien el sello personal, la manera de trabajar que lo ha hecho reconocido en el medio y la resume en una frase: “Master Chris compone Master Chris”. El proceso es el siguiente: “yo cojo mi canción, la escribo con mi piano y la toco en piano. Es que en realidad no estoy utilizando IA profesionalmente, yo la utilizo para cuando alguien tiene prisa y me dice, ‘Master me gusta tu canción pero yo no canto rock, lo que canto es salsa’ y tengo la persona al lado, en menos de cinco minutos yo le doy una idea, es una idea de cómo quedaría en salsa, pero yo no dependo de la IA para que me lo haga final, el producto final siempre es 100% humano”.

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Master Chris y Diana Montes, creadora y CEO de los HEAT Latin Music Awards, llevan 17 años de matrimonio. Foto: Carlos Zambrano- Premios HEAT.

El sello de Master Cris, el que tienen los artistas que han pasado por su estudio, que cantan sus letras y que reciben y practican sus consejos es claro y contundente. “A mí me encanta componer canciones que con una guitarra o un piano ya te conectan, sin tener que meterle mucha parafernalia musical. Siento que en la simpleza está lo complejo y eso sí, hago una canción, si voy a hacer una balada, hago una balada y yo te la muestro a piano. Si tú no la sientes a piano, no le voy a poner trompeta, ni saxofón, ni nada de eso, que si lo hago te va a gustar, sí, pero no te va a gustar por la canción, te va a gustar por el adorno de la canción. Me gusta siempre mostrar las canciones de la forma más natural posible para ver si conecta con el artista. Creo que la canción selecciona al artista”.

Haciendo un balance de su vida, considera que su gran acierto son su esposa, la colombiana Diana Montes y su familia. En el terreno artístico reconoce que existe algo que nunca va a repetir: “cometí muchos errores musicales, porque regalé muchas canciones pensando que era como un favor, como que yo veía que si cantaban mis canciones me estaban haciendo un favor y prácticamente rogaba porque se las mostraba a todo el mundo, me grababa mis canciones y hasta me hacían sentir que mi canción no era mía y la ignorancia y la falta de conocimiento para aquel entonces me hizo cometer muchos errores por inocente”.

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Master Chris y sus reglas de oro

Como buen profesor y músico, Master Chris tiene varios consejos para aquellos que sueñan con este camino musical o que en algún punto sienten que perdieron la magia. “El primer consejo sería: la meta es importante, pero no más importante que el camino, el proceso, no se desesperen. He visto artistas que en inglés dicen, ‘One Hit Wonder’, es un solo éxito ha tenido en su vida, porque le llegó tan rápido que no supo asimilarlo”. El puertorriqueño prefiere que un artista pase su proceso, haga sus promociones, conozca a la prensa para que cuando llegue ese momento de éxito tenga todos los elementos para valorar. “Por ejemplo, Nicky Jam, como renació, pero ya no tomaba las mismas decisiones que antes, porque ya estuvo arriba y estuvo abajo”. Recalca también la preparación, las clases de canto, la música, “lo único que va a ser eterno”.

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