El 19 de noviembre, el universo distópico de Panem volvió a la pantalla grande con el estreno de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”. Esta es la sexta entrega de la saga, una precuela ubicada temporalmente 24 años antes de la icónica “Los Juegos del Hambre” (2012), protagonizada en ese entonces por la ganadora del

Óscar, Jennifer Lawrence. En esta ocasión, sus protagonistas son Mckenna Grace y Joseph Zada, quienes interpretan a Maysilee Donner y un joven Haymitch Abernathy, respectivamente. La trama: los 50 Juegos del Hambre, también conocidos como el

“Segundo Vasallaje de los 25”, un evento donde cada distrito enviará el doble de tributos para luchar hasta la muerte. En la nueva entrega participan también otras estrellas del cine como Elle Fanning, Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons y el ganador del Óscar Kieran Culkin. Vea de El Espectador habló con Grace, una cara reconocida gracias a su actuación desde temprana edad en numerosas producciones, y Zada, un actor australiano para quien este papel significaría su puerta de entrada al mercado norteamericano.

Joseph: para los espectadores, es un poco difícil imaginar un Haymitch Abernathy distinto a Woody Harrelson. ¿Cómo construiste el personaje? ¿Qué tomaste de la interpretación de Woody y qué aportaste de tu propia actuación?

JZ: “Básicamente, vi muchos de los proyectos de Woody, tanto de cuando era más joven como de cuando era mayor, y también todas sus entrevistas. Intenté construir una capa muy sólida como punto de partida del personaje. Así que me sumergí todo lo que pude en Woody Harrelson y después dejé todo eso atrás por completo para interpretarlo a mi manera. Al final, quedaron algunas pinceladas de su interpretación mezcladas con la mía. También leí el libro muchas veces. Leí el libro y los guiones una y otra vez”.

‘Los Juegos del Hambre´: "una gran responsabilidad"

Mckenna: Maysilee Donner es un personaje con el que los lectores de la novela pueden sentir una conexión especial. ¿Qué tanto tuviste presente la expectativa de los fanáticos sobre cómo se vería ella en la pantalla grande?

MG: “Muchísimo. Quiero decir, asumir una película de ‘Los juegos del hambre’ ya implica una gran responsabilidad, pero interpretar también a uno de los personajes favoritos de los fanáticos supone algo más. Por eso, ahora que la gente ya ha podido ver cómo luce el personaje, me emociona mucho contarles que incluí en la película la trenza que aparece en el fan film. No sé si lo recuerdas, pero todos los días, durante los ensayos, llegaba al trabajo con esa trenza en el pelo porque quería convencerlos de incluirla en la película”.

Publicidad

Estaba muy pendiente de las ideas que tenían los fanáticos sobre Maysilee y de lo que todos imaginaban para ella. Es difícil intentar cumplir siempre con las expectativas de todo el mundo, en general, así que hice lo que pude. Supongo que incluí algunos guiños para los fanáticos. Después, simplemente intenté interpretarla lo mejor que pude, de una manera que me hiciera sentir orgullosa al verla, porque soy fan de la saga y me encanta este personaje. Quería hacer algo que me hiciera sentir orgullosa y que también les gustara a todos, aunque no sé si lo conseguí”.

JZ: “Sí, somos muy fanáticos. Especialmente de las películas. Me encantaban cuando estaba creciendo. Jennifer Lawrence es una fuerza de la naturaleza”.

Publicidad

MG: “Sí, es increíble como Katniss. Quiero decir, ella y Josh Hutcherson como Katniss y Peeta son…”

JZ: “Increíbles”.

MG: “No sé cómo se puede superar eso. Es que no hay ni una sola escena mala en esas películas. Era un poco aterrador tener que estar a la altura de semejante legado, pero, al mismo tiempo, es emocionante poder formar parte de él”

Publicidad

¿Vieron las películas cuando se estrenaron hace 13 años?

MG: “¡Sí, totalmente!”

JZ: “Yo era un niño pequeño. Tendría unos ocho años, más o menos. Corría por ahí con un pequeño arco y una flecha, disparándoles a mis hermanos”

MG: “Yo también tenía un arco y una flecha, pero yo disparaba hacia arriba. Éramos muy, muy fanáticos. De hecho, vimos mucho las películas mientras rodábamos”.

Publicidad

Mckenna, te hemos visto en muchas otras franquicias y series. Quería preguntarte qué hace especial a ‘Los juegos del hambre’ frente a los otros proyectos en los que has trabajado.

JZ: “Bueno, esta película acaba de dejar a todos los demás proyectos fuera de competencia. Siempre dices eso”.

Publicidad

MG: “¡Esto va a hacer que me despidan! Ja, ja, ja. No sé, es una franquicia que tiene una identidad propia, una especie de fenómeno en sí mismo. Como dije, he sido una gran fanática desde que era pequeña y siempre la he tenido como referente”.

JZ: “Es como la franquicia Thanos”.

MG: “¿De acuerdo?… Ja, ja, ja. Es muy emocionante. Hemos hablado de lo relevante que sigue siendo ‘Los juegos del hambre’ desde su estreno y de cómo continúa teniendo relación con el mundo que nos rodea. Es genial formar parte de algo con lo que tanta gente siente una conexión tan fuerte. No sé cómo compararlo con otros proyectos, porque, bueno, es ‘Los juegos del hambre’”.

Publicidad

Joseph, para muchos de nosotros esta es una de las primeras veces que te vemos en un proyecto de esta magnitud. Quería preguntarte qué significa esta película para ti. ¿Es una puerta de entrada a Hollywood? ¿Qué esperas de tu futuro inmediato?

JZ: “Sí, es genial. No veo la hora de ver qué pasa. Estoy bastante emocionado. Pero tampoco quiero pensar demasiado en ello, porque hay demasiadas variables que están fuera de mi control, ¿sabes? Hay muchísimos resultados posibles para los próximos meses de mi vida, y creo que, incluso en los escenarios más probables, todavía habrá muchas cosas con las que tendré que lidiar. Simplemente voy a estar ahí para vivirlo.

Publicidad

Espero que esto signifique que podré seguir trabajando y haciendo películas geniales. Espero que la gente vea mi trabajo, lo disfrute y que yo pueda hacer las películas que quiero hacer”.

McKenna Grace, una fan más de "Los Juegos del Hambre’

“Estaba muy pendiente de las ideas que tenían los fanáticos sobre Maysilee y de lo que todos imaginaban para ella. Es difícil intentar cumplir siempre con las expectativas de todo el mundo, en general, así que hice lo que pude. Supongo que incluí algunos guiños para los fanáticos. Después, simplemente intenté interpretarla lo mejor que pude, de una manera que me

Publicidad

hiciera sentir orgullosa al verla, porque soy fan de la saga y me encanta este personaje. Quería

hacer algo que me hiciera sentir orgullosa y que también les gustara a todos, aunque no sé si

Publicidad

lo conseguí”.

¿Qué creen que aporta esta nueva película al mundo actual? ¿Tiene algo nuevo que decirnos, si la comparamos con las anteriores películas de ‘Los juegos del hambre’?

MG: “Joseph dijo algo muy bonito hace un rato, cuando hablábamos de lo genial que es que todos seamos de la generación Z y seamos jóvenes”.

Publicidad

JZ: “Sí, sí, sí. Estábamos diciendo que estas historias ya se han contado antes, pero que, en su momento, Jennifer Lawrence representaba a su propia generación. Ahora estamos contando la historia de nuevo. Hay algunas diferencias, pero los temas centrales siguen estando muy presentes. La diferencia es que ahora estamos nosotros. Nosotros representamos a la generación Z. Espero que, cuando los jóvenes de la generación Z nos vean en la película, la historia tenga un efecto diferente en ellos”.

MG: “Sí, es genial que jóvenes vean a otros jóvenes defenderse a sí mismos y luchar por el mundo que los rodea. Espero que eso pueda inspirar a algunas de las personas que vean la película”.

Publicidad

¿Algún último mensaje para el público latinoamericano y, especialmente, al colombiano?

MG: “¡Por favor, vayan a ver la película! Esperamos que les encante”.

Publicidad

JZ: “¡Amo a los colombianos! ¡Amo a James Rodríguez!”.