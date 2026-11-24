La elección de una nueva representante de la belleza internacional está cada vez más cerca. Miss International 2026 celebrará su edición número 64 en Japón, con la participación de candidatas de diferentes países que competirán por el título que actualmente ostenta Colombia.

La representante nacional será María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, quien buscará mantener la corona en manos colombianas después del triunfo de Catalina Duque en 2025. Estos son los detalles de la fecha, el horario y las opciones para ver la ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora es Miss International 2026?

La final del concurso se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre en el Kanadevia Hall, ubicado en Tokio, Japón. La ceremonia comenzará a las 5:30 de la tarde, hora local, lo que corresponde a las 3:30 de la madrugada en Colombia.

Esta será la edición número 64 del concurso, que reúne a representantes de distintos países y territorios. De acuerdo con la información entregada por la organización, son 73 las candidatas que participan en esta oportunidad.

Las concursantes del Miss International 2026 llegaron a Japón el 11 de noviembre y cumplieron una agenda de actividades culturales y sociales en diferentes regiones del país. Durante su estadía participaron en encuentros con comunidades, visitas a lugares históricos y experiencias relacionadas con las tradiciones japonesas.

"La competencia también contempla diferentes reconocimientos especiales relacionados con la educación, el liderazgo femenino, la protección del medioambiente y el intercambio cultural", se lee en la página web del certamen.

¿Dónde ver la coronación en vivo?

La ceremonia de elección y coronación de Miss International 2026 se podrá seguir por internet a través del canal oficial de YouTube del concurso. La organización habilitó una transmisión para los espectadores que quieran conocer en directo el resultado de la competencia.

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Sin embargo, el acceso al directo está sujeto a la membresía de pago del canal, por lo que los interesados deben revisar las condiciones de suscripción antes del inicio de la ceremonia.

La transmisión está programada para las 5:30 de la tarde en Japón, es decir, las 3:30 de la mañana en Colombia. Por la diferencia horaria, quienes quieran seguir la elección en tiempo real deberán conectarse durante la madrugada del miércoles.

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¿Quién es Tutu Mosquera, la candidata colombiana?

María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, es la representante de Colombia en Miss International 2026. La modelo obtuvo el título de Señorita Colombia 2025, luego de representar al departamento del Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza.

La candidata tiene formación en Administración de Empresas, con énfasis en Sostenibilidad Empresarial, y también realizó estudios relacionados con el mundo de la moda. Su perfil profesional y sus intereses en esta industria hacen parte de su trayectoria antes de llegar a la competencia internacional.

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Su participación tiene un antecedente importante: Colombia llega a esta edición como el país que ostenta el título, después de que Catalina Duque se coronara como Miss International 2025. La representante nacional obtuvo la victoria en la edición anterior, celebrada también en Tokio, y se convirtió en la tercera colombiana en conseguir este reconocimiento. Antes de ella, Paulina Gálvez ganó en 1999 y Jeymmy Paola Vargas obtuvo la corona en 2004.

Por esta razón, la participación de Tutu Mosquera tiene un significado especial para el país. Si consigue la victoria, Colombia alcanzará su cuarta corona y se convertirá en el primer país en ganar dos ediciones consecutivas del certamen.

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