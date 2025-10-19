Miss Universe 2025: candidatas, jurados, fecha y más sobre el certamen de belleza

La edición 2025 de Miss Universe se perfila como uno de los certámenes más esperados del año, con representantes de distintos países que competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Theilvig, de Dinamarca.
Tailandia fue confirmada como sede oficial tras superar las candidaturas de varios países interesados (Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Marruecos, India, Sudáfrica y España). Esta será la cuarta vez que el país asiático reciba el concurso y la tercera ocasión que se celebre en el Impact Challenger Hall, un escenario que ya albergó la competencia en 2005 y 2018.
¿Cuándo es Miss Universe 2025?
La final del concurso se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre de 2025, con una transmisión internacional en la que se conocerá a la sucesora de la actual ganadora. En los días previos se realizarán las rondas preliminares de traje de baño, gala y entrevistas con el jurado, que suelen definir buena parte del resultado final.
Además, durante esa misma semana se celebrarán desfiles benéficos y eventos de presentación de las candidatas, que sirven como antesala a la gala principal.
Jurados de Miss Universe 2025
El panel encargado de seleccionar a la nueva reina combina experiencia en moda, arte y emprendimiento, además de contar con figuras que han vivido la experiencia del concurso:
- Omar Harfouch – Compositor y empresario franco-libanés
- Romero Britto – Artista y escultor brasileño
- Andrea Meza – Miss Universo 2020 de México
- Sharon Fonseca – Modelo, actriz y emprendedora venezolana
Listado completo de candidatas de Miss Universe 2025
- Albania – Flavia Harizaj
- Alemania – Diana Fast
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladés – Tangia Methila
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Bulgaria – Gaby Guha
- Cabo Verde (Islas Caimán) – Tahiti Seymour
- Camboya – Nearysocheata Thai
- Camerún – Josiane Golonga
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Croacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- Dinamarca – Monique Sonne
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- España – Andrea Valero
- Estados Unidos: será coronada el 24 de octubre
- Estados Unidos (Miss Latina) – Yamilex Hernández
- Estonia – Brigitta Schaback
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Ghana – Andromeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – Mary Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití: será coronada el 19 de octubre
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungría – Kincső Dezsényi
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Islandia – Helena O’Connor
- Islas Caimán – Tahiti Seymour
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de EE. UU. – Britanny Robinson
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao – Kris Fong
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
- Moldavia – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Nicaragua – Itza Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Reino Unido (Gran Bretaña) – Danielle Latimer
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Rumania – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Ruanda – Solange Keita
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapur – Annika Sager
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Surinam – Chiara Wijntuin
- Tailandia – Praveenar Singh
- Tanzania – Naisae Yona
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Ucrania – Sofiya Tkachuk
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas