Mon Laferte habló de la emisión de su concierto en Rock al Parque:"No tenía idea"

Uno de los conciertos más esperados del segundo día de Rock al Parque era el de la artista Mon Laferte, quien se presentó el domingo 11 de octubre en el festival y superó el aforo con más de 200.000 asistentes. La artista ha consolidado un fuerte apoyo del público latinoamericano a lo largo de su carrera, lo que anticipaba que su presentación llenaría el aforo del escenario principal, y quienes no pudieron asistir optaron por ver el concierto mediante la transmisión oficial por televisión. Sin embargo, su concierto no fue transmitido.

Las presentaciones del festival y otro tipo de iniciativas culturales se emiten por Canal Capital, el canal público de la ciudad. No obstante, en el marco de los 30 años de Rock al Parque, varios de sus seguidores se pronunciaron en redes sociales comentando que no habían podido ver su presentación y que por el contrario se decía que no tenían los derechos televisivos para la transmisión.

La cantante chileno-mexicana no tardó en pronunciarse al respecto por medio de sus redes sociales, donde lamentó la situación y aseguró que no sabía la razón y que se estaba enterando gracias a sus seguidores.

Mon Laferte en X sobre transmisión de Rock al Parque Foto: X

Aunque Rock al Parque es un evento de entrada gratuita, la transmisión en vivo de la presentación de un artista requiere los permisos necesarios por parte del artista o su equipo. La cantautora manifestó desconocer la situación; sin embargo, hasta el momento, ni sus representantes ni el canal se han pronunciado al respecto.

¿Qué sucedió en el concierto de Mon Laferte?

La euforia de los asistentes empezó a manifestarse antes de que la artista saliera al escenario. La logística del festival no fue suficiente para contener a los seguidores de la cantante, que decidieron saltar las vallas y en grupo atravesar los filtros de seguridad de la zona VIP. La presentación dio inicio con ‘Beautiful’, seguido de clásicos como ‘Si tú me quisieras’. Los saltos y gritos del público no se hicieron esperar.

Flores, letreros y hasta una corona — que usó en una de sus canciones — fueron algunos de los objetos que los seguidores intentaron hacer llegar a la cantante durante su presentación, quién recordó sus primeros pasos en la música. También cantó ‘Amarrame’, una canción que comparte con Juanes, y en la que utilizó la expresión "Amárrame, Rock al parque".

La afluencia de gente superó totalmente las expectativas, y Mon Laferte se conmovió al ver la cantidad de personas que estaban presentes, por lo que tuvo que tomar unos segundos para parar, tomar aire y expresar su emoción: "Ustedes no saben lo que se siente estar aquí y ver esta cantidad de gente. Qué chimba".

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El final de la noche transcurrió en medio de una montaña rusa de emociones, entre euforia y nostalgia. Hubo lágrimas cuando la artista interpretó ‘Tu falta de querer’, y la cereza del postre fue ‘Mi buen amor’, la canción elegida para dar cierre a la segunda noche de Rock al Parque. Incluso quienes intentaban salir del parque antes de que terminara su presentación, se unieron a las voces del público y siguieron coreando sus canciones mientras caminaban hacia la salida del festival.