Monstruo: la historia de Lizzie Borden de Netflix y más series de HBO Max, Prime Video y más

Ella Beatty, Charlie Hunnam, Sharon Horgan, Eugenio Derbez y Pedro Alonso protagonizan algunas de las producciones recomendadas para el fin de semana.

‘Monstruo: la historia de Lizzie Borden’- Netflix

Lizzie Borden fue acusada de matar a su padre y a su madrastra. Su caso llegó a los tribunales. Foto: Netflix

La cuarta temporada de la franquicia de Ryan Murphy se basa en los hechos reales ocurridos en Fall River, Massachusetts. Lizzie Borden (Ella Beatty) fue acusada de matar a hachazos a su padre, Andrew Borden (Charlie Hunnam) y a su madrastra Abby (Rebecca Hall). Por el hecho, que ocurrió el 4 de agosto de 1892, la joven fue llevada juicio, pues se encontraron inconsistencias en su historia, aunque finalmente fue absuelta. Nunca se supo la verdad. Con Billie Lourd como Emma Borden, Vicky Krieps, quien hace dos papeles: Bridget Sullivan, la mucama, y Elizabeth Báthory, Jessica Barden que personifica a Nance O´Neill y Joey Pollari como John Morse.

‘Youth’- HBO Max

Alex lucha por cumplir con todo, pero tener tiempo para el amor. Foto: Cortesía HBO Max

Alex (Sharon Horgan) es una mujer divorciada de 50 años que lucha por equilibrar su vida entre el trabajo, el cuidado de sus padres y de su hijo adolescente. Además, quiere tener tiempo para el amor. Integran el elenco Patrick (Rupert Friend) Sam (Sharlene Whyte) Ruari (Aran Murphy) y Frank (Robbie Gee).

‘El juicio’- Prime Video

Miguel Portillo lucha para lograr que se haga justicia en el caso de su hija Andrea. Foto: Prime Video

Cuando Miguel Portillo (Eugenio Derbez) se entera que su hija Andrea (Karla Gaytán) ha sido víctima de abuso por parte de uno de sus compañeros, decide respaldarla y buscar que el culpable rinda cuentas ante la justicia. El padre de la jovencita se enfrenta a Raúl Huerta (Pedro Alonso), padre de Carlos (Iker Sánchez), señalado como culpable, quien busca, con su poder, que el muchacho sea exonerado. Con Dominika Paleta (Marina Durand), Héctor Jiménez (Joaquín Portillo) y Eduardo Minett (Memo Portillo).

’11-S en retrospectiva’- Disney+

Después de 25 años, sobrevivientes y rescatistas pudieron reunirse. Foto: Cortesía Disney+

Esta serie documental de National Geographic aborda los ataques terroristas del 11 de septiembre desde una óptica emotiva: en sus tres episodios reúne a sobrevivientes con aquellos héroes que salvaron sus vidas y también da un cierre que muchas familias esperan sobre los últimos momentos de muchos rescatistas que dieron sus vidas tratando de rescatar a quienes se encontraban atrapados. La producción ejecutiva fue de David Glover, Mark Raphael (de 72 films) y de TJ Martin y Dan Lindsay.

‘Rashash’- A&E

Rashash, uno de los criminales más buscados de Arabia Saudita: su historia su captura. Foto: A&E

Este drama de ficción basado en una historia real transcurre en la década de los 80 y recorre la historia del criminal Rashash (Yagoub Al Farhan), uno de los más buscados de Arabia Saudita. En esta serie de ocho episodios que comienza a emitirse el domingo 20 de septiembre, también aparece Fahd (personaje de ficción interpretado por Nayef Al Dhufairi) un oficial de policía que se convierte en pieza clave para la captura del saudí. Actúan también Fayez Bin Jurays, quien asume el personaje de Omar, Abdullah Al Barrrack en el rol de Mahal, Khalid Yaslam es el jefe Azam, mientras que Sumaya Rida se convierte en Aida.

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