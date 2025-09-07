MTV VMAs 2025: hora, fecha, donde ver y lista completa de nominados

La cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la música ya está en marcha. Los MTV Video Music Awards 2025 se celebrarán este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena, ubicado en Elmont, Nueva York, un escenario que se estrena como sede del evento y que promete un despliegue de grandes artistas, espectáculos en vivo y momentos memorables.

La gala, que desde hace décadas reconoce lo mejor de los videos musicales y se ha convertido en una cita imperdible para los fanáticos del entretenimiento, contará este año con LL Cool J como presentador principal. Además, se espera que figuras de talla mundial como Lady Gaga, Doja Cat, Mariah Carey, Ricky Martin, Post Malone y Sabrina Carpenter suban al escenario para interpretar sus más recientes éxitos.

¿Dónde ver los VMAs 2025?

En cuanto a la transmisión, los VMAs 2025 traerán una novedad: por primera vez serán emitidos no solo por MTV, sino también por la cadena abierta CBS, lo que permitirá que un público más amplio disfrute de la ceremonia. Asimismo, la premiación podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Paramount+, así como por medio de Pluto TV (gratis).

El pre-show comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.), con entrevistas en la alfombra roja y presentaciones iniciales, mientras que la ceremonia central arrancará a las 8:00 p.m. (hora del Este). Para los seguidores en Colombia y otros países de Latinoamérica, la gala podrá verse por los canales internacionales de MTV, además de contar con opciones de streaming dependiendo de la región.

Lista de nominados MTV Vmas 2025

Video del año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Lorde – What Was That

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance of the Year

Agosto 2024: Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Septiembre 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song

Octubre 2024 – Mark Ambor – Belong Together

Noviembre 2024 – Lay Bankz – Graveyard

Diciembre 2024 – Dasha – Bye Bye Bye

Enero 2025 – Katseye – Touch

Febrero 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani

Marzo 2025 – Leon Thomas – Yes It Is

Abril 2025 – Livingston – Shadow

Mayo 2025 – Damiano David – Next Summer

Junio 2025 – Gigi Perez – Sailor Song

Julio 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me a Drink

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd

Best Pop

Alex Warren – Ordinary

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Hip-Hop

Doechii – Anxiety

Drake – Nokia

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J ft. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Best R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

Mariah Carey – Type Dangerous

Partynextdoor – No Chill

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Best Alternative

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK & Jelly Roll – Lonely Road

Sombr – Back to Friends

The Marías – Back to Me

Best Rock

Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Best Latin

Bad Bunny – Baile Inolvidable

J Balvin – Rio

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – La Patrulla

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

Shakira – Soltera

Best K-Pop

Aespa – Whiplash

Jennie – Like Jennie

Jimin – Who

Jisoo – Earthquake

Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

Rosé – Toxic Till the End

Best Afrobeats

Asake & Travis Scott – Active

Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems ft. Asake – Get It Right

Tyla – Push 2 Start

Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Best Country

Chris Stapleton – Think I’m in Love With You

Cody Johnson with Carrie Underwood – I’m Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Megan Moroney – Am I Okay?

Morgan Wallen – Smile

Best Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Best Long Form Video

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Video for Good

Burna Boy – Higher

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Doechii – Anxiety

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Mejor dirección de video musical

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor dirección de arte

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Lorde – Man of the Year

Miley Cyrus – End of the World

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Mejor fotografía

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Miley Cyrus – Easy Lover

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor edición

Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)

Mejor coreografía

Doechii – Anxiety

FKA Twigs – Eusexua

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Tyla – Push 2 Start

Zara Larsson – Pretty Ugly

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor grupo

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Canción del verano