MTV VMAs 2025: hora, fecha, donde ver y lista completa de nominados

La cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la música ya está en marcha. Los MTV Video Music Awards 2025 se celebrarán este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena, ubicado en Elmont, Nueva York, un escenario que se estrena como sede del evento y que promete un despliegue de grandes artistas, espectáculos en vivo y momentos memorables.
La gala, que desde hace décadas reconoce lo mejor de los videos musicales y se ha convertido en una cita imperdible para los fanáticos del entretenimiento, contará este año con LL Cool J como presentador principal. Además, se espera que figuras de talla mundial como Lady Gaga, Doja Cat, Mariah Carey, Ricky Martin, Post Malone y Sabrina Carpenter suban al escenario para interpretar sus más recientes éxitos.
¿Dónde ver los VMAs 2025?
En cuanto a la transmisión, los VMAs 2025 traerán una novedad: por primera vez serán emitidos no solo por MTV, sino también por la cadena abierta CBS, lo que permitirá que un público más amplio disfrute de la ceremonia. Asimismo, la premiación podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Paramount+, así como por medio de Pluto TV (gratis).
El pre-show comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.), con entrevistas en la alfombra roja y presentaciones iniciales, mientras que la ceremonia central arrancará a las 8:00 p.m. (hora del Este). Para los seguidores en Colombia y otros países de Latinoamérica, la gala podrá verse por los canales internacionales de MTV, además de contar con opciones de streaming dependiendo de la región.
Lista de nominados MTV Vmas 2025
Video del año
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Canción del año
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Lorde – What Was That
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Mejor artista nuevo
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli XCX
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
MTV Push Performance of the Year
- Agosto 2024: Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
- Septiembre 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song
- Octubre 2024 – Mark Ambor – Belong Together
- Noviembre 2024 – Lay Bankz – Graveyard
- Diciembre 2024 – Dasha – Bye Bye Bye
- Enero 2025 – Katseye – Touch
- Febrero 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani
- Marzo 2025 – Leon Thomas – Yes It Is
- Abril 2025 – Livingston – Shadow
- Mayo 2025 – Damiano David – Next Summer
- Junio 2025 – Gigi Perez – Sailor Song
- Julio 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me a Drink
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd
Best Pop
- Alex Warren – Ordinary
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Best Hip-Hop
- Doechii – Anxiety
- Drake – Nokia
- Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J ft. Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4X4
Best R&B
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs – Mutt (Remix)
- Mariah Carey – Type Dangerous
- Partynextdoor – No Chill
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Best Alternative
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- MGK & Jelly Roll – Lonely Road
- Sombr – Back to Friends
- The Marías – Back to Me
Best Rock
- Coldplay – All My Love
- Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Best Latin
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- J Balvin – Rio
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – La Patrulla
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?
- Shakira – Soltera
Best K-Pop
- Aespa – Whiplash
- Jennie – Like Jennie
- Jimin – Who
- Jisoo – Earthquake
- Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- Rosé – Toxic Till the End
Best Afrobeats
- Asake & Travis Scott – Active
- Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems ft. Asake – Get It Right
- Tyla – Push 2 Start
- Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Best Country
- Chris Stapleton – Think I’m in Love With You
- Cody Johnson with Carrie Underwood – I’m Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- Megan Moroney – Am I Okay?
- Morgan Wallen – Smile
Best Album
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m the Problem
- Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Best Long Form Video
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Video for Good
- Burna Boy – Higher
- Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
- Doechii – Anxiety
- Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
Mejor dirección de video musical
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor dirección de arte
- Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Lorde – Man of the Year
- Miley Cyrus – End of the World
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
Mejor fotografía
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Miley Cyrus – Easy Lover
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor edición
- Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)
Mejor coreografía
- Doechii – Anxiety
- FKA Twigs – Eusexua
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Tyla – Push 2 Start
- Zara Larsson – Pretty Ugly
Mejores efectos visuales
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Lady Gaga – Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor grupo
- Aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Blackpink
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Katseye
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Canción del verano
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Morgan Wallen ft. Tate McRae – What I Want
- Ravyn Lenae ft. Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sombr – 12 to 12
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)