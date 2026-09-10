Murió influencer tras emergencia durante cirugía estética. Su familia pide investigación

Las redes sociales se volvieron a vestir de luto tras confirmarse la muerte de Olivia Oras, una reconocida influenciadora finlandesa, quien, según medios internacionales, se sometía a un procedimiento estético cuando ocurrieron los hechos el pasado 3 de septiembre en una clínica privada de Helsinki, en Finlandia.

¿Qué pasó con Olivia Oras y de qué murió la influencer?

De acuerdo con información revelada por la familia de la influencer, la joven de 27 años habría perdido el conocimiento durante la anestesia previa al procedimiento estético al que se sometía. Posteriormente fue trasladada a un centro médico de la capital donde falleció horas después.

El caso ha suscitado una gran preocupación en Finlandia, lo que llevó a la familia de Oras a presentar una denuncia ante la Policía. Las autoridades de Helsinki han confirmado que el 6 de septiembre recibieron una solicitud para indagar las causas de la muerte, por lo que iniciaron una investigación preliminar bajo la categoría de “muerte agravada por negligencia”, tal como lo denomina la Policía finlandesa. La organización ha dejado claro que este proceso está en sus primeras etapas y, por ahora, no hay más información para compartir. Además, no han revelado públicamente la identidad de las personas que están siendo investigadas.

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Los padres de la influencer, Reijo Oras y Johanna Oras, confirmaron que presentaron la denuncia contra una clínica privada en Helsinki, al parecer, porque creen que la clínica tiene responsabilidad en la muerte de su hija. El caso ha cobrado más relevancia después de que el programa de investigación MOT, de la televisión pública finlandesa Yle, identificara a la clínica donde se habría llevado a cabo el procedimiento como el Plastic Surgery Center. Sin embargo, el medio ha señalado que no cuenta con información que confirme que se haya producido un error médico durante el procedimiento de Olivia Oras.

Asimismo, el mencionado medio de comunicación finlandés afirmó que la Asociación Finlandesa de Cirujanos Plásticos interpuso una denuncia policial contra la clínica en 2020, aunque esa denuncia no llevó a una investigación preliminar. Además, que en 2023, la autoridad sanitaria Valvira sugirió al fundador de la clínica, el médico general Karl Johan Svedjeholm, que restringiera los procedimientos que realizaba, ajustándolos a su formación.

¿Quién era Olivia Oras?

Olivia Oras se hizo conocida desde muy joven gracias a su presencia en las redes sociales. Su evolución como figura de internet fue retratada en el documental The Perfect Selfie, que se estrenó en 2017, cuando ella tenía 16 años. Este documental siguió la vida de Olivia durante aproximadamente un año, explorando su relación con Instagram y mostrando tanto la imagen que proyectaba en redes como los aspectos de su vida que no eran públicos. En ese momento, ya contaba con 20,000 seguidores. A lo largo de los años, Oras también se aventuró en el mundo empresarial y se involucró en proyectos enfocados en el bienestar y la salud. Además, fundó Respiratus, una organización dedicada a apoyar la investigación sobre enfermedades pulmonares, que la reconoce como su fundadora.