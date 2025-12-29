Murió la hija de la influencer Melissa Mae: hace un año perdió a su hija mayor. “Devastador”

“En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”, escribió la influencer Melissa Mae Carlton en sus redes sociales . La generadora de contenido, reconocida por compartir mensajes sobre el duelo, la fe y la importancia de la familia, había enfrentado hace solo año y medio la muerte de su hija Abigail, de 9 años.

En el conmovedor mensaje, Melissa encontró consuelo en que ahora sus dos pequeñas están juntas, ya que Molly extrañaba bastante a su fallecida hermana: “Mami, ¿cuándo va a volver Jesús para que Abi pueda bajar?”, indicó la madre le dijo la niña.

“Estamos devastados. En incredulidad. Confundido y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor”, puntualizó.

¿De qué murió hija menor de Melissa Mae?

De momento, se sabe que la razón del deceso de la pequeña, que cumplió años en noviembre pasado fue una falla cardíaca. “Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi. Estoy compartiendo esto porque creo que podría ser información crítica para las familias que han experimentado SUDC (muerte repentina inesperada en niños)”.

Vale la pena recordar que Abigail, la hija de 9 años de Melissa murió en abril del 2024 a causa de una sepsis, una argumento con el que los padres dijeron en su momento no haberse sentido satisfechos. ahora creen que Aby pudo haber tenido algo similar a su hermana Molly, por ello la familia comenzará una serie de exámenes genéticos para indagar en el estado de salud del resto de integrantes de la familia.

Volviendo a lo ocurrido con la pequeña Molly en Navidad, Melissa también indicó que su niña no logró sobrevivir pese a tener los servicios de emergencia muy cerca. “Estuvimos en el mejor lugar posible, con todo alineado para las mejores condiciones y el mejor resultado. Su pequeño cuerpo luchó tan duro. Pero nos han dicho que este tipo de evento cardíaco es, en la mayoría de los casos, no sobrevivible”.

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos. Exhaustos después de un día lleno de trauma y angustia. Me siento entumecida. Todavía no puedo aceptar que esto sea real”, apuntaron los acongojados padre Melissa y Tom Carlton.

En otro trozo del texto compartido la triste madre contó que se mantuvo en fe y oración en los minutos previos a la muerte de Molly. “La razón por la que compartí nuestra situación esa mañana es porque creo en el poder de la oración. Estábamos de camino al hospital, y en ese momento pensamos que ya se había ido. Y aún así, todavía creía que Dios podría conceder un milagro si era su voluntad. Me aferré a esa fe hasta el final”, puntualizó.

¿Quién es Melissa Mae?

La influenciadora es reconocida en las redes sociales por su orientación cristiana y sus mensajes de resiliencia y empoderamiento. En noviembre pasado celebró 14 años de casada con Tom Carlton, a quien conoció desde su infancia. La pareja sostuvo un romance en la secundaria, luego se separaron por un tiempo y ya en la adultez se reencontraron.

En su matrimonio han tenido cuatro hijos. Lily, Abigail, quien murió en el 2024; Harry, Molly, quine falleció en Navidad.

