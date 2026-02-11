Murió doña Lucía Angulo, la mamá de Jorge Alfredo Vargas

En la tarde de este martes 10 de febrero falleció doña Lucía Angulo, madre del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas.

La noticia la compartió el equipo de Blu Radio en horas de la tarde. El equipo de trabajo de Voz Populi, programa radial que dirige Jorge Alfredo, le rindió homenaje.

“Quiero enviar un saludo muy solidario y de muchísimo cariño a nuestro amigo y director Jorge Alfredo Vargas, por la partida de Lucía, su mamá, y también la mamá de este gran equipo de Voz Populi, una mujer muy divertida a quien quisimos mucho y nos quiso muchísimo, y estamos acompañando a Jorge Alfredo en este momento. Fue oyente fiel y gran amiga. De las oyentes más fieles.” Afirmaron en el programa radial.

Además, recordaron uno de los momentos más emotivos al aire, cuando, de sorpresa, Doña Lucía llamó a su hijo y al aire, lo felicitó por su cumpleaños. “Te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo”, le dijo en esa ocasión. Emocionado, Jorge Alfredo le agradeció sus palabras y le reiteró lo mucho que la quería, para después pedirle la bendición para él y todo el equipo.

María Lucía Fernández, amiga y colega de Jorge Alfredo Vargas le envió un mensaje a su compañero de set en “Noticias Caracol”.

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo falleció este medio día. Compañero, nuestro más sentido pésame”

¿Quién era Lucía Angulo, la mamá de Jorge Alfredo Vargas?

En sus redes sociales el presentador compartía constantemente mensajes para su madre, siempre demostrando la admiración y amor que sentía por ella.

En varias entrevistas habló de ella. Una de esas conversaciones fue con Juan Manuel Patiño en su pódcast “Sin reserva”, en el que recordó la historia de amor de sus padres, y reflexionó sobre la influencia que ambos han tenido en su vida.

Según contó Vargas, el romance de sus padres se remonta a su etapa escolar. En ese entonces, su madre cursaba sexto de bachillerato y don Jorge Vargas, su padre, trabajaba como docente en la institución.

De acuerdo con su relato, la relación llamó la atención de las directivas del colegio, que citaron a su madre a la rectoría para preguntarle directamente por el vínculo con el profesor Vargas. Ante el cuestionamiento, ella confirmó la relación y explicó que no se había informado antes simplemente porque nadie se lo había preguntado.