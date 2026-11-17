Tina Simmons, reconocida por sus participaciones en algunas de las franquicias cinematográficas más importantes de Hollywood, murió a mediados de noviembre de 2026. La noticia se conoció el lunes 16 de noviembre y fue confirmada públicamente por su amiga y también actriz Madeline Smith, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

La británica desarrolló una trayectoria de aproximadamente seis décadas en el cine y la televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentran sus apariciones en ‘Star Wars: El retorno del Jedi‘, varias películas de James Bond y ‘Batman: el caballero de la noche‘. También participó en producciones como ‘Superman‘, ‘Misión: Imposible‘ y ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?‘, además de trabajar como doble de cuerpo y sustituta de reconocidas actrices de Hollywood.

¿De qué murió Tina Simmons?

La noticia sobre el fallecimiento de la intérprete de 83 años comenzó a circular el lunes 16 de noviembre, después de que Madeline Smith, actriz y amiga cercana, publicara un mensaje en su cuenta de Facebook en el cual comunicó que Simmons fue encontrada sin vida en su apartamento.

En su publicación, Smith expresó su tristeza por lo ocurrido y recordó que mantenían una amistad desde hace casi seis décadas: "Estoy devastada. A Tina Simmons la encontraron muerta en su apartamento. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968″. La actriz también lamentó que su amiga muriera sola y manifestó su deseo de que se organizara un encuentro para celebrar su vida.

Por el momento, no se ha informado cuál fue la causa de muerte de Tina Simmons. Tampoco se conocen detalles que permitan establecer qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Hasta ahora, la información pública sobre el caso se limita a lo comunicado por Madeline Smith y no se han divulgado nuevos datos sobre las circunstancias de la muerte de la actriz. Su familia tampoco se ha pronunciado al respecto.

Un repaso por la carrera de Tina Simmons

Uno de los trabajos más reconocidos de Simmons entre los seguidores del cine de ciencia ficción fue su participación en ‘Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi‘, estrenada en 1983. En la película interpretó a una técnica rebelde que aparece durante las escenas relacionadas con los preparativos de la Alianza Rebelde para enfrentarse al Imperio Galáctico. Aunque no se trató de un personaje protagonista, su aparición la convirtió en un rostro familiar para los seguidores de la franquicia.

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Su relación con el universo de James Bond también ocupó una parte importante de su trayectoria. Simmons participó en diferentes entregas de la saga, aunque varias de sus apariciones no quedaron acreditadas oficialmente. Entre ellas se encuentran ‘Octopussy‘ (1983), donde interpretó a una mujer alemana en el circo; ‘A View to a Kill‘ (1985), como propietaria de un caballo de carreras; y ‘The Living Daylights‘ (1987), en el papel de una agente. También apareció en ‘Die Another Day‘ (2002) y ‘No Time to Die‘ (2021).

La filmografía de Tina Simmons incluyó otras producciones reconocidas. Trabajó en ‘Superman III‘, ‘Supergirl‘ y ‘Superman IV: The Quest for Peace‘, además de formar parte de películas como ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?‘, ‘La tiendita del horror‘, ‘Misión Imposible‘ y ‘Batman: el caballero de la noche‘. Esta última, estrenada en 2008, hizo parte de una trayectoria en la que Simmons tuvo la oportunidad de participar en producciones de diferentes géneros y con elencos internacionales.

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En televisión también desarrolló una actividad constante, principalmente en producciones británicas. Su hoja de vida incluyó participaciones en series como ‘Doctor Who‘, ‘EastEnders‘, ‘Coronation Street‘, ‘Only Fools and Horses‘, ‘The Bill‘ y ‘Minder‘.

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