A qué hora son los conciertos de BTS en Colombia, cuánto duran, a qué hora terminan y más

A tres días de la llegada de BTS al país, crece la expectativa entre sus seguidores, quienes han estado esperando durante meses estos conciertos, que prometen ser de los eventos más destacados de la agenda musical de 2026. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegarán a Bogotá como parte de su BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, una gira que marca el regreso del grupo a los escenarios. Las dos fechas en Colombia están programadas para el 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Horarios de los conciertos de BTS en Colombia

Los conciertos de BTS en Bogotá están programados para comenzar a las 8:00 de la noche, tanto el viernes 2 como el sábado 3 de octubre. Las autoridades recomiendan llegar con tiempo suficiente y tener en cuenta los controles de seguridad que se llevarán a cabo en los accesos. La apertura de puertas del estadio estará habilitada a partir de las 4:00 p. m.

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Por ahora, se desconoce la duración exacta de los shows. Sin embargo, en las fechas de ARIRANG que ya se han realizado, el concierto principal ha durado alrededor de 2 horas y entre 10 a 15 minutos. Por ejemplo, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el 5 de septiembre de 2026, BTS comenzó su actuación a las 8:05 p. m. y finalizó a las 10:20 p. m., lo que suma aproximadamente 2 horas y 15 minutos. En Chicago, también se han registrado shows que duraron cerca de 2 horas y 10 minutos.

Es decir que, si en Bogotá los conciertos comienzan a las 8:00 p. m., como está planeado, significaría que finalizaría alrededor de las 10:10 a 10:15 de la noche, hora en la que Transmilenio activará rutas especiales en las estaciones CAMPÍN-UAN y Movistar Arenacon destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas para facilitar el retorno de los ARMY a sus hogares.

BTS, banda surcoreana. EFE/EPA/BigHit Music Foto: EFE - BigHit Music HANDOUT

Recomendaciones para los conciertos de BTS en Colombia

Para evitar cualquier contratiempo en los filtros de seguridad, la Alcaldía ha comunicado que no se permitirá la entrada de cámaras fotográficas profesionales, videograbadoras, equipos de grabación de alta gama, objetos punzantes, láseres, alimentos, bebidas, sombrillas, aerosoles, botellas, latas, sillas, mantas, navajas, pirotecnia, gas pimienta ni bolsas que excedan los 30 x 30 centímetros. Además, las mascotas no están permitidas.

Si asiste con un menor de edad, asegúrese de revisar las condiciones de ingreso. Los niños y adolescentes de entre 7 y 17 años deben ir acompañados por un adulto, quien también necesita tener su propia entrada. Además, los menores solo podrán acceder a las áreas que están específicamente designadas para ellos En términos generales, los asistentes pueden llevar sus objetos personales esenciales, siempre y cuando se ajusten a las normas establecidas por el organizador y superen los controles de seguridad en las entradas.