Aitana trajo su Cuarto Azul a Bogotá y dejó a sus fans debatiendo: ¿ajiaco o sancocho?

Colombia es el primer país de Latinoamérica que recibe el Cuarto Azul World Tour de Aitana. EFE/ Paula Cabaleiro Foto: EFE - Paula Cabaleiro

La noche del viernes 16 de octubre, la artista española Aitana inició en Bogotá la gira latinoamericana de su ‘Cuarto Azul World Tour’. La boletería estaba agotada y el recinto terminó de llenarse apenas unos minutos antes de que comenzara el concierto. Desde la entrada se veían muchas familias, grupos de niñas emocionadas por cantarle al desamor (supongo que por primera vez) y bastantes parejas.

El código de vestimenta era azul y blanco, y nadie lo pasó por alto: de verdad estábamos en un cuarto azul. También se vio más de una camiseta de España, y no era para menos: su éxito "Superestrella" fue la canción elegida por la selección española para sonar en los estadios después de cada victoria, y la selección ganó el Mundial de Fútbol 2026.

Desde temprano, las filas en los restaurantes del recinto eran larguísimas; parece que ir a un concierto ahora es un plan completo. Mientras esperaba que Aitana saliera al escenario, el público podía compartir fotos que aparecían en la pantalla junto a dedicatorias y mensajes de la gira. La música de espera estaba pensada para las girls: Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Chappell Roan acompañaron con su música a las fans de Aitana.

La fiesta comenzó a las 9:30 p.m. en punto con "6 de febrero", la misma canción que abre el álbum. La primera parte incluyó algunos éxitos de discos anteriores, como "No te has ido y ya te extraño" y "+ (Más)".

Aitana Ocaña Morales expresó su cariño por Colombia y, sobre todo, por su gastronomía. El público se dividió entre quienes defendían el ajiaco y quienes pensaban que el sancocho era la mejor sopa. Contó además que el jueves, apenas llegó, subió al cerro de Monserrate. Siempre le asusta un poco la altura y quedarse sin aire, pero disfrutó mucho de la ciudad y aseguró que cantando se sentía muy cómoda, la altura no la estaba afectando.

Admitió que tenía algo de jet lag y que sentía como si estuviera dando un concierto a las 6:00 a.m. Recordó su visita al país hace unos años y dijo estar sorprendida por lo mucho que ha crecido su público aquí. El show siguió con canciones como "Los Ángeles" y "Miamor", pero hubo algo extraño: no sonó "24 rosas", tema que estaba en el setlist y que era de los más esperados por sus fans. "Vas a quedarte", "Mon amour" y "Desde que ya no hablamos" se cantaron a una sola voz. "Gran Vía", su colaboración con Quevedo fue lo más parecido a estar en una fiesta de madrugada en Madrid.

En un momento, Aitana bajó del escenario y recibió regalos de sus fans: un sombrero vueltiao, una muñequita de trapo con traje típico colombiano, una caricatura y varias joyas. No dejaba de agradecer el respeto del público, nadie la halaba ni intentaba abrazarla, solo sonreían al darle la mano.

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Aitana le hizo una confesión a sus fans

Entonces llegó la segunda sorpresa: tampoco cantó "Las babys". Algo estaba pasando. Tras una larga pausa de baile, la artista dijo que quería contar algo: estaba enferma, con fiebre y un fuerte dolor de estómago, pidió perdón si sentían que no estaba dando lo mejor de sí. Lo estaba intentando, pero su cuerpo le estaba ganando la partida. El apoyo no se hizo esperar y el recinto entero resonó coreando su nombre.

Otro de los momentos más esperados fue el de la biblioteca itinerante que Aitana ha creado para la gira. Durante la interpretación de "Cuarto Azul", aparece tumbada en una cama de la escenografía con un libro distinto en cada concierto. A Colombia le correspondió la escritora italiana Elena Ferrante.

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El cierre llegó con "Conexión psíquica" y, por supuesto, "Superestrella", con una sola voz que por momentos sonaba más fuerte que la de la artista. El público saltó y respondió a la dinámica del «más fuerte», y así terminó una velada de muchas emociones y sueños cumplidos, de cantarle al desamor, con más de una lágrima escapándose entre los asistentes.

Cuando se encendieron las luces, parecía que el concierto de Aitana no terminaba, grupos de amigos seguían coreando sus canciones y se sumaban a la música que se escuchaba fuera del recinto. Seguíamos viviendo en el Cuarto Azul.

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