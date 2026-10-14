Aleks Syntek revela diagnóstico psiquiátrico y pospone gira. ¿Qué tiene el cantante?

Aleks Syntek, el compositor e intérprete mexicano que fue noticia hace pocas semanas por su comportamiento en medio de un concierto donde algunos de sus seguidores que le solicitaban temas que él no deseaba cantar y por ello, les recriminó, ahora vuelve a ser noticia ya que pospuso su gira de conciertos por Europa, con el que celebra 35 años de carrera artística llamado ‘Total Syntek Tour’.

Syntek, de 54 años y cuyo nombre de pila es Raúl Alejandro Escajadillo Peñ, subió a sus redes sociales un video donde menciona que los motivos de su decisión están relacionados con su salud mental.

“Amigos de Europa estoy feliz por la gira que voy a hacer de Total Syntek Tour con ustedes por allá en Dublin, en toda la zona de United Kingdom, en España en Alemania.

La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar las fechas un poquito, pero si voy a ir con ustedes, no se desesperen. Pronto les voy a dar las fechas del tour, sí voy a ir con ustedes y vamos a festejar 35 años de carrera”.

Sytek mencionó que seguirá cumpliendo con sus compromisos en México: "Por lo pronto sigo haciendo mis conciertos domésticos en mi país en México y en las zonas cercanas, un beso”.

En la misma publicación del video, el artista publicó el diagnóstico que le entregó su psiquiatra de cabecera, el doctor Luis Solís Rojas, el cual respalda lo dicho por él.

Aleks Syntek “presenta un trastorno psicótico no específico”, psiquiatra personal del artista

“Hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado, código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud.

Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual.

Cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad y con la frecuencia que requiera”, se lee en la certificación médica que indica que el artista sigue un tratamiento.

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Aleks Syntek también se vio envuelto en una polémica meses atrás por su rechazo al reguetón, no obstante, este fin de semana sorprendió al compartir escenario con Dani Flow, un representante del género urbano.

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