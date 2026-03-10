Alexis Escobar habló de su ausencia en canción para la selección: “Alguien me hizo el cajón”

La reciente publicación de ‘Te quiero ver campeón’, una canción interpretada por varias figuras de la música popular para respaldar a la Selección Colombia de cara al próximo Mundial FIFA, no solo ha despertado entusiasmo entre los seguidores del género. También abrió espacio para comentarios y preguntas sobre los artistas que no participaron en la iniciativa. Uno de los nombres que salió a relucir fue el del cantante Alexis Escobar.

El tema reúne a varias figuras del género popular como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Alzate, Luisito Muñoz y Ciro Quiñónez.

¿Por qué Alexis Escobar no estuvo en ‘Te quiero ver campeón’?

El intérprete se refirió al tema durante una conversación con el programa ‘La Corona TV’, en el que habló con franqueza sobre su ausencia en el proyecto musical. Allí, el artista antioqueño dijo que no recibió una invitación formal para sumarse a la grabación del tema, pese a que conoce y mantiene relación con varios de los artistas que finalmente hicieron parte de la colaboración.

Según explicó, supo de la canción mientras el proyecto estaba en marcha y le llamó la atención no haber sido contactado para participar. Alexis Escobar comentó que la situación le generó sorpresa, sobre todo porque la producción reunió a varios representantes del género popular que en distintos momentos han compartido escenarios o espacios musicales con él.

Alexis Escobar, incluso, sugirió que su ausencia no habría sido casual. Durante la entrevista comentó que, a su juicio, alguien dentro del grupo de artistas involucrados en la iniciativa pudo haber intervenido para que no fuera convocado al proyecto musical.

“Alguno tuvo que haberme hecho el cajón, ¿no? Porque ya habíamos estado juntos en la canción anterior, la que hicimos en honor a Yeison Jiménez, y tengo un proyecto que se graba con varios de los colegas que están ahí. Hay alguien que tiene que estar haciendo el cajón. (...) Es que como yo no soy ‘sobasacos’ y a mí no me gusta estar ahí sobando el saco, pidiendo que me incluyan en algo. Pero después lo echamos al agua”.

Pese a ello, el intérprete de ‘La santa y la diabla’ contó que algunos colegas se comunicaron con él después de conocer lo ocurrido. De acuerdo con su relato, artistas como Arelys Henao y Jessi Uribe lamentaron la situación y le expresaron que intentaron intervenir para que hiciera parte de la canción, aunque finalmente no se concretó su participación.

Aunque reconoció que le hubiera gustado estar en el proyecto, Alexis Escobar señaló que continúa concentrado en su carrera artística y en los proyectos que prepara para su público, mientras la canción sigue circulando en plataformas digitales y redes sociales como una muestra del respaldo del género popular a la selección Colombia.

“Me duele no haber estado, pero sigo adelante. Mi música sigue y mi público también está conmigo”, concluyó el paisa, quien recientemente estrenó su canción ‘Mamacita’.

