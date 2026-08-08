‘Alguien que te amaba’: letra de la nueva canción de Karol G ¿De qué habla?

Karol G estrenó este 7 de agosto su nuevo álbum, ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, un proyecto compuesto por 14 canciones en el que la artista explora diferentes etapas y emociones alrededor del amor, el desamor y las relaciones. El disco incluye colaboraciones internacionales y llega después de ‘Tropicoqueta’, publicado en 2025.

Entre las canciones que más comentarios han generado está ‘Alguien que te amaba’, una pieza en la que ‘La Bichota’ canta sobre una relación que llegó a su final después de una serie de decepciones. Aunque la cantante no ha confirmado que la canción esté dirigida a una persona específica, una referencia en particular hizo que muchos la relacionaran inmediatamente con Feid, su expareja.

¿Hubo indirecta de Karol G a Feid en ‘Alguien que te amaba’?

La frase que encendió las teorías aparece cuando Karol G canta que “el verano rosa ahora es un invierno”. La referencia resulta especialmente llamativa porque ‘Verano Rosa’ es precisamente el nombre de la canción que la cantante lanzó junto al ‘Ferxxo’ en 2025, cuando ambos mantenían una relación. El tema hizo parte del álbum ‘Tropicoqueta’ y fue interpretado por los dos artistas.

En aquella canción, Karol G y Feid hablaban de una relación marcada por la atracción, los recuerdos y la intensidad de un romance. Incluso el concepto de “verano rosa” aparecía asociado a una etapa que ambos describían como difícil de olvidar.

Por eso, que la cantante paisa utilice ahora esa misma expresión para hablar de un amor que cambió y terminó adquiere una lectura distinta. En ‘Alguien que te amaba’, la cantante habla de promesas rotas, de sentirse desplazada y de una relación en la que la otra persona dejó de dedicarle tiempo. La idea central es la de alguien que mira hacia atrás y reconoce que aquello que creyó permanente finalmente llegó a su fin.

La conexión con Feid, sin embargo, continúa siendo una interpretación. Karol G no ha dicho públicamente que ‘Alguien que te amaba’ esté dedicada a él, pero la mención de ‘Verano Rosa’ funciona como el principal elemento que ha llevado a los seguidores a relacionar ambas canciones y, por extensión, la historia que los dos artistas vivieron.

Letra de ‘Alguien que te amaba’, canción de Karol G

Nunca pensé decir lo que te diré hoy

Baby, lo que no se cuida, no es eterno

Rompiste todas las promesas de este amor

Y el verano rosa ahora es un invierno

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Así como las flores, que un día se marchitan, el amor se acaba

Así como las noches, cuando no hay estrellas, el brillo se apaga

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Dime por qué lo hiciste

Yo estando enamorada

Pensé que era pa’ siempre

Y estaba equivocada

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Así como las nubes, que se desvanecen, el amor se acaba

También como una llama, cuando cae la lluvia, el fuego se apaga

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Desde que me fallaste

Ya no queda nada

Queda una historia triste

De alguien que te amaba

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Lo nuestro no acabó cuando te dije adiós

Con lo que hacías, ya te estabas despidiendo

Estar conmigo a solas ya ni te importó

Pa’ todo sí, pero pa’ mí ya no había tiempo

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Así como las flores, que un día se marchitan, el amor se acaba

Así como las noches, cuando no hay estrellas, el brillo se apaga

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Dime por qué lo hiciste

Yo estando enamorada

Pensé que era pa’ siempre

Y estaba equivocada

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Así como las nubes, que se desvanecen, el amor se acaba

También como una llama, cuando cae la lluvia, el fuego se apaga

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Desde que me fallaste

Ya no queda nada

Pero no te preocupes

Que yo no diré nada

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