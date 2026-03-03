Amanda Miguel en Colombia: fechas, ciudades y boletas del tour ‘Él me mintió’

Con 46 años de éxitos y a punto de cumplir 70 de vida, la célebre cantante argentina, radicada en México, Amanda Miguel continúa su gira ‘ÉL me mintió’ recordando así uno de sus temas más famosas.

La artista, que estuvo casada con el también argentino Diego Verdaguer, hasta el fallecimiento de él, hace ya cuatro años, ha tenido una carrera que hasta hoy se mantiene vigente que incluye 18 álbumes, varios primeros lugares y presentaciones en casi todos los países del continente.

La también empresaria que junto a Verdaguer fundó su propio sello disquero a mediados de los 80, confirmó que su gira pasará por Colombia.

Amanda Miguel estará en Armenia y Pereira

“Él Me Mintió World Tour”, tendrá dos únicas presentaciones en el país. Estará el próximo 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo, de Pereira.

EL show de la inconfundible Amanda Miguel incluirá éxitos como “Castillos”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato” y, por supuesto, “Él me mintió”.

“La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos. Estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 46 años de Amanda Miguel”, dijo la artista en sus declaraciones oficiales sobre el nombre de su reciente gira.

Las entradas para el show de la argentina están disponibles en Latiquetera.com y están en un rango aproximado entre $157.000 y $411.600, según la localidad y la etapa de venta, con un valor promedio cercano a los $280.000 por entrada, de acuerdo con la información oficial de la tiquetera.

Los precios varían por ciudad.

El dolor de Amanda Miguel por muerte de Diego Verdaguer

Uno de los momentos más difíciles de la artista recientemente ha sido el fallecimiento de su esposo. En enero del 2022 Diego Verdaguer, una de las estrellas románticas de la música en español durante las décadas 70, 80 e incluso parte de los 90 con temas éxitos como Pájaro que comió y voló, La ladrona y Corazón de papel, por mencionar algunas murió a causa del covid.

La pareja estaba preparando una gira por varias ciudades americanas cuando ocurrió el fallecimiento.

Aquí más noticias que son tendencia

Puedes leer: Amanda Miguel contó que perdonó infidelidad a Diego Verdaguer: “No se arrepiente” ¿por qué lo hizo?

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí