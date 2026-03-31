Ana Torroja regresa a concierto a Colombia. ¿Dónde y cuándo se presenta la ex Mecano?

La cantante española Ana Torroja, una de las voces más reconocidas de su país, lanzó recientemente su álbum ‘Se ha acabado el show’ uno muy distinto a sus anteriores producciones, ya que fue compuesto en su totalidad por ella.

“En este disco me he dejado la piel y el alma. He ido abriendo puertas que llevaban cerradas mucho tiempo”, mencionó sobre el trabajo tan personal que venía gestando desde la década del 80. En la producción interviene el colombiano Esteman, con quien canta ‘Problemas de conversación’.

La artista de 66 años, que se lanzó como solista hace 29, tras hacer parte del exitoso grupo Mecano, anunció que regresará a Colombia a presentarse en concierto. En el show combinará sus nuevas canciones con los temas de antaño que su voz ha convertido en verdaderos himnos del género romántico y la balada pop.

Ana Torroja se presentará en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá

Será el próximo 5 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de la capital de la República donde Torroja se reencontrará con el público nacional.

Los organizadores, Páramo Presenta, anunciaron que las entradas para el show de Ana ya están disponibles para el público general a través de Tu Boleta.

‘La fuerza del destino’, ‘Hijo de la luna’, ‘Un año más, ‘Cruz de navajas’, ‘Me cuesta tanto olvidarte’ y ‘No me puedo levantar’ son parte del repertorio que presentará la madrileña en Bogotá.

Personalmente hablando, Ana Torroja siempre ha sido bastante discreta con su vida personal. Se sabe es parte de la aristocracia española teniendo el título de Marquesa, que le viene por su familia. Está casada desde el 2003 con el ingeniero de sonido Rafael Duque. es madre de una hija llamada Jara.

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