Andrea Echeverri habló de su cáncer de mama al presentar ‘La Teta Pirata’, su nueva canción

La banda bogotana Aterciopelados presentó una nueva canción que llega acompañada de una historia personal que su vocalista decidió compartir públicamente. El sencillo, titulado 'La teta pirata’, fue lanzado el 6 de marzo en plataformas digitales y surge de una experiencia íntima de Andrea Echeverri relacionada con su salud.

La canción aparece además en un momento simbólico del calendario: su publicación coincide con las fechas cercanas al Día Internacional de la Mujer, lo que refuerza el carácter reflexivo del tema, que aborda el cuerpo, la resistencia y la vida desde una perspectiva femenina.

¿Por qué la nueva canción de Aterciopelados se llama ‘La teta pirata’?

Según explicó la artista, la composición nació mientras atravesaba un proceso médico complejo que decidió contar con franqueza. En un mensaje difundido junto al lanzamiento del sencillo, Echeverri compartió lo ocurrido en los últimos meses y cómo esa experiencia terminó transformándose en música.

“A finales del 2024 me detectaron cáncer de mama tempranamente, agresivo pero oportuno. El 10 de enero del 2025 me hicieron una mastectomía bilateral. 15 días más tarde, análisis del tejido de los pezones llevaron a una resección del pezón derecho”, expresó inicialmente.

“Fue fuerte, todavía lo es. Tener cáncer otorga una especie de poder: todos hacían lo que yo decía. Estoy bien, voy a controles regulares, pero hay un maligno que creció dentro de mí, que acecha. Luego de que en tu cuerpo crecieron tus hijos y se alimentaron de tus tetas, este triple negativo crecía y se esparcía. Por esos días escribí esta canción y quiero que la escuchen”, agregó Andrea Echeverri.

Musicalmente, ‘La Teta Pirata’ combina distintas influencias latinoamericanas. El tema integra elementos de la ranchera y la milonga, mientras incorpora matices del vals regional y del bambuco colombiano. También aparecen guiños a ritmos tradicionales como el huapango mexicano y la chacarera argentina.

El resultado es una composición que transita entre atmósferas oscuras y momentos más luminosos. Guitarras eléctricas y acústicas, junto con un bajo synth y diversas capas sonoras, sostienen una interpretación vocal intensa de Echeverri, que oscila entre la introspección y la fuerza emocional del estribillo.

La canción, de acuerdo con el concepto planteado por la banda, busca reflejar un proceso de transformación: pasar de la tribulación a la belleza. En ese sentido, se conecta con búsquedas presentes en trabajos recientes del grupo como ‘Genes Rebeldes’ y retoma algunas de las reflexiones que han marcado la trayectoria de Aterciopelados sobre el cuerpo, la identidad y los mandatos culturales.

