Andrés Franco, ‘El Agropecuario’, denuncia amenazas tras show en Cajicá: “Casi nos matan”

El cantante Andrés Franco, conocido en el medio artístico como ‘El Agropecuario’, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para detallar lo ocurrido el pasado viernes 13 de noviembre cuando ofreció un concierto en la población de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

El artista mencionó que a la hora de subir a tarima no estaban las condiciones técnicas necesarias para presentarse y que no hubo ensayo, sin embargo un equipo suyo hizo la avanzada y cuando llegó la hora, él comenzó su espectáculo. Cantó las tres primeras canciones, pero luego, por respeto a su público que no recibía lo que está acostumbrado a tener en sus presentaciones y que involucra luces, buen sonido y juegos pirotécnicos, decidió no continuar.



Denunció presuntas amenazas de muerte contra él y su equipo y anunció acciones legales contra quienes lanzaron las mencionadas sentencias.

“Quiero manifestar mi rechazo e indignación frente a los lamentables hechos ocurridos anoche durante mi presentación en Cajicá, Cundinamarca.



Durante el evento se incumplieron las condiciones técnicas previamente establecidas en nuestro rider. Pero lo más grave fue que, posteriormente, fuimos víctimas de amenazas de muerte, agresiones verbales e intimidaciones por parte de los empresarios de Aguanilé Campestre, además de los daños ocasionados a nuestro bus de transporte.



Hoy quiero sentar un precedente sobre la importancia del respeto y cumplimiento de los riders técnicos en la industria del entretenimiento. Estos no son caprichos ni exigencias innecesarias; son requerimientos profesionales que garantizan la seguridad del artista y su equipo, pero también permiten ofrecerle a nuestro público un espectáculo profesional y a la altura de lo que merece, porque ustedes son y siempre serán lo más importante.



Ningún incumplimiento contractual o técnico justifica las amenazas, la violencia ni el irrespeto hacia quienes trabajamos para hacer posible cada espectáculo. Detrás de cada presentación hay personas y familias que merecen garantías y condiciones dignas de trabajo.



Mi compromiso siempre será llevar música, alegría y lo mejor de mí a cada escenario. Por eso, tomaremos las medidas correspondientes ante las autoridades competentes para que estos hechos sean esclarecidos.



Los acuerdos se respetan, los riders técnicos se cumplen y la integridad de las personas no se negocia”, escribió en la publicación que acompañó con un video donde narra su versión de los hechos.

"Cogieron el bus a piedra", Andrés Franco

"Casi nos matan en Cajicá anoche, piedra, nos ofrecieron piedra”, mencionó al comienzo del material audiovisual.

En otro momento del video explicó: “la tercera canción la canté y dije ‘no canto bajo estas condiciones’, porque el respeto es para ustedes el público, los empresarios les faltaron al respecto. Segundo, recibimos amenazas de muerte, todo mi equipo de trabajo por los empresarios y el equipo de seguridad de ellos. Se va a presentar una demanda penal, si nos llega pasar algo a mi equipo ya sabemos a quién caerle”, anticipó el artista.

Adicionalmente aseguró que “cogieron el bus a piedra, a botella…a pesar de eso me bajé y pudimos cantar, ahí hicimos algo… Cumplimos con la gente, pasamos rico, la gente se emborrachó”, expresó y luego contó que una señora que lo tildó de ladrón, según su versión, pidió que le devolvieran su plata y El Agropecuario resolvió dársela. “Yo le devolví los 600 mil pesos del palco, me estaba tratando de ladrón a mí”.

Posteriormente, el artista incluyó imágenes del mencionado momento.

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“Les pido mil disculpas por lo que pasó, pero no es cuestión de nosotros”. Al final enfatizó “si les llega a pasar algo a mi equipo de trabajo o a mi, tenemos fotos direcciones placas de la gente que nos amenazó a muerte porque le dijeron a mi ingeniero de sonido que de esta semana no pasaban. Ojo mi gente si cumplimos y si cantamos”.

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