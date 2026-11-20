El cantante puertorriqueño Anuel AA tenía previsto presentarse este fin de semana en dos ciudades colombianas como parte de su agenda musical. Sin embargo, uno de los espectáculos sufrió un cambio de última hora que tomó por sorpresa a quienes ya tenían sus entradas.

La modificación corresponde al concierto programado en Medellín, Antioquia, que estaba anunciado para el domingo 22 de noviembre de 2026. Los organizadores comunicaron la decisión el jueves 19 de noviembre y explicaron qué alternativas tendrán los asistentes que compraron sus boletas.

La noticia también generó inquietudes entre los seguidores del artista que esperan verlo en Bogotá, donde tiene otra presentación programada para este fin de semana.

¿Por qué aplazaron el concierto de Anuel AA en Medellín?

Iguana Producciones, Breakfast Live y TuBoleta informaron que el espectáculo previsto en el DAVIarena, ubicado en Sabaneta, fue reprogramado para 2027. Según explicaron en un comunicado, la decisión responde a ajustes en la agenda de gira del artista, una situación que le impide cumplir con el compromiso en la fecha inicialmente anunciada.

Las empresas no entregaron mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a modificar el calendario del cantante. Tampoco señalaron que el cambio estuviera relacionado con algún problema de salud o con dificultades técnicas en el escenario.

Por ahora, los seguidores de Anuel AA deberán esperar para conocer cuándo podrán asistir al espectáculo. La nueva fecha será anunciada por el propio intérprete a través de sus redes sociales y posteriormente será comunicada por las compañías encargadas de la producción y comercialización del evento.

"Sabemos la emoción que hay alrededor de este show de Anuel AA en Medellín, pero en atención a ajustes en la agenda de gira del artista que impiden mantener la fecha inicial, el concierto no podrá realizarse en la fecha prevista. Próximamente, Anuel AA confirmará la nueva fecha y será el propio artista quien la informe directamente a sus fans a través de sus canales oficiales", se lee en el comunicado.

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El aplazamiento no significa que el concierto haya sido cancelado definitivamente. La presentación continúa prevista para 2027, aunque todavía no existe un día confirmado para su realización.

¿Qué pueden hacer quienes compraron entradas para el concierto?

Ante el cambio de fecha, los organizadores establecieron dos posibilidades para las personas que adquirieron boletas. La primera consiste en conservarlas para asistir al espectáculo cuando se anuncie la nueva programación. En ese caso, los compradores no tendrán que adelantar ningún trámite, pues las entradas mantendrán su validez.

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La segunda alternativa es solicitar la devolución del dinero. Para ello, los interesados tendrán plazo hasta el 18 de diciembre de 2026 y deberán realizar el procedimiento mediante el módulo de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) de TuBoleta.

El mecanismo de reembolso dependerá del medio de pago utilizado durante la compra. Quienes pagaron con tarjeta de crédito recibirán el dinero en el mismo instrumento financiero con el que realizaron la transacción.

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Si la tarjeta fue cancelada, será necesario abrir un caso en el portal de PQRS para gestionar la devolución. En ese escenario, el banco emisor contará con un plazo de hasta 20 días hábiles para efectuar el reintegro, una vez procesada la solicitud.

Por su parte, las personas que compraron sus entradas con tarjeta débito o en efectivo recibirán la devolución mediante Efecty. Las instrucciones correspondientes serán enviadas al correo electrónico registrado durante la compra.

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Este último procedimiento contempla un descuento de 6.000 pesos por cada millón de pesos devuelto, correspondiente al costo del servicio.

Los compradores que necesiten orientación también pueden comunicarse con TuBoleta mediante la línea de atención (601) 593 6300 o utilizar el chat disponible en su página web.

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¿Se mantiene el concierto de Anuel AA en Bogotá?

La modificación de la fecha en Medellín no implica cambios en el otro compromiso del cantante en Colombia. La presentación programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Vive Claro de Bogotá continúa confirmada.

De esta manera, los seguidores que adquirieron entradas para el espectáculo en la capital podrán asistir según la programación anunciada, sin que deban realizar modificaciones en sus compras.

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Mientras tanto, quienes esperaban ver al artista en Medellín tendrán que estar atentos a los próximos anuncios de los organizadores para conocer la fecha definitiva del evento en 2027.

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