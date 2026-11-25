El cantante puertorriqueño Anuel AA se pronunció sobre lo ocurrido en su concierto del pasado 21 de noviembre en el Vive Claro, donde llegó con varias horas de retraso y ofreció un espectáculo de menos de una hora. Tras los reclamos de sus seguidores y los disturbios registrados al finalizar el evento, anunció que regresará a la capital con una presentación gratuita.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de 33 años reconoció que hubo una falla en la organización de su presentación y atribuyó lo sucedido a un error de una persona de su equipo de trabajo. Además, aseguró que quiere compensar a sus seguidores por lo ocurrido durante el concierto.

"Bogotá, pa los que de verdad son mis fanáticos, cuando yo anuncie la gira de ‘Real Hasta La Muerte 2’, les voy a anunciar el concierto de gratis pa arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien".

Anuel AA no entregó una fecha específica para esta nueva presentación ni confirmó el lugar en el que se realizará. Según explicó, dará a conocer los detalles cuando anuncie su próxima gira, ‘Real Hasta La Muerte 2‘.

¿Qué dijo Anuel AA sobre lo ocurrido en Bogotá?

En su pronunciamiento, el cantante explicó que el retraso se produjo por un error en la información que recibió sobre la programación del evento. Según su versión, en su itinerario el concierto aparecía como un festival y por eso le indicaron que debía subir al escenario a las 11:30 de la noche.

"Hubo un error bien grande que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos", manifestó.

También aseguró que, cuando llegó al estadio, le dijeron que todo estaba en orden. Sobre su salida de la tarima, explicó que la Policía estaba próxima a intervenir para detener la música y desconectar el sonido.

Anuel AA afirmó que, si la decisión hubiera dependido de él, habría preferido no cantar y solicitar la devolución del dinero a los asistentes para reprogramar la fecha. Finalmente, aseguró que la persona responsable de la equivocación tendrá consecuencias dentro de su empresa, aunque no reveló su identidad.

Así terminaron los desmanes en el concierto de Anuel AA en Bogotá

La presentación se realizó el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá. El espectáculo estaba programado para las 9:00 p. m., pero Anuel apareció en el escenario aproximadamente a las 11:30 p. m., después de varias horas de espera por parte de sus seguidores.

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La demora generó inconformidad entre los asistentes, que esperaban una presentación más extensa. Sin embargo, el artista permaneció cerca de 50 minutos en tarima y se retiró sin una despedida, según los reportes de quienes estuvieron en el lugar.

Después de su salida, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraron los reclamos del público, el lanzamiento de sillas, botellas y otros objetos hacia el escenario. También se registraron enfrentamientos entre algunos asistentes en las graderías del recinto.

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La molestia estuvo relacionada tanto con el retraso como con la duración del espectáculo y el valor de las entradas. Según los precios publicados para el evento, las boletas tenían tarifas que iban desde los 200.000 hasta los 900.000 pesos, sin incluir los cargos por servicio.

Tras lo ocurrido, algunos espectadores solicitaron explicaciones y reclamaron posibles devoluciones o compensaciones a las empresas organizadoras, Iguana Producciones y AME Concerts. Hasta el momento, no se conoce un balance oficial sobre los disturbios ni se ha informado si hubo personas lesionadas.

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