Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, lugar y más

El artista puertorriqueño Arcángel sorprendió en horas recientes a sus seguidores tras anunciar la primera etapa de su gira mundial ‘La 8va Maravilla’, un tour con el que conmemorará dos décadas de trayectoria en la música urbana.

El intérprete de éxitos que marcaron el auge del reguetón confirmó que el recorrido internacional incluirá varias ciudades de América y Europa, consolidando así una nueva fase en su carrera.

Dentro de ese itinerario inicial, el cantante incluyó una única parada en Colombia, noticia que desató de inmediato la expectativa entre sus fanáticos en el país. Aunque por ahora solo se conocen detalles generales del anuncio, la confirmación de su regreso a territorio colombiano ya posiciona el espectáculo como uno de los eventos urbanos más esperados en la agenda de conciertos de este 2026.

¿Dónde y cuándo es el concierto de Arcángel en Colombia?

El concierto se llevará a cabo el 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El escenario de la capital antioqueña, uno de los más importantes del país para espectáculos masivos, será el punto de encuentro para los seguidores del artista en esta fecha.

Colombia hace parte de la primera etapa del recorrido internacional del artista, que también contempla presentaciones en países como España, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica. La gira incluye múltiples ciudades en Europa y América Latina, consolidando una agenda extensa con la que el intérprete celebrará dos décadas de trayectoria en la música urbana.

Precios para el concierto de Arcángel en Medellín

La boletería para el concierto de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot tendrá una preventa exclusiva para clientes de Banco Falabella que comenzará el 3 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. Posteriormente, la venta general se habilitará el 5 de marzo de 2026 desde las 10:00 a.m., con todos los medios de pago disponibles a través de Ticketmaster Colombia.

En cuanto a precios, las entradas individuales van desde los $99.000 (Norte Baja, sin servicio) hasta los $799.000 en Palco PMU, sumado a los cargos por servicio. Con el valor full —incluyendo servicio— las boletas oscilan entre $120.000 y $961.000, dependiendo de la localidad.

También habrá opciones de palcos platino para grupos, con precios que alcanzan los $1.343.000 por entrada en configuraciones específicas. Localidades como VIP, Preferencial, Oriental y Occidental tendrán distintos rangos tarifarios, según ubicación y experiencia.

