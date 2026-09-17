Aria Vega: viraliza ‘Compa coleto’ antes de lanzarla, le abre a Shakira y aspira a Grammy

Con 29 años, Mariana Padilla, conocida artísticamente como Aria Vega, vive un momento muy importante en su carrera artística. La cantante barranquillera acaba de recibir elogios y aplausos luego de su presentación en el marco de la Semana de la Moda en Madrid.

Días antes sus seguidores la celebraban tras ser anunciada como la única colombiana invitada a la residencia que su compatriota y paisana Shakira tendrá en la capital española, donde ofrecerá 12 conciertos en un escenario construido especialmente para este evento. Ser invitada al cierre de ‘Las mujeres ya no lloran’ de la intérprete de ‘Antología’ también fue la oportunidad para que quienes aún no la conocían muy bien se fijaran en su talento.

Vega hace parte de esa nueva generación de artistas colombianos que se ha proyectado de forma contundente en el exterior. En una época donde las canciones suenan pero también se vuelven tendencia ella logró algo impensable: viralizar un tema suyo sin que este hubiera salido al mercado. Eso fue lo que pasó con ‘Compa coleto’ del cual compartió un pequeño segmento o preview y se convirtió en una tonada de tendencia en TikTok.

El asunto avanzó y se volvió tema de conversación. Los cibernautas se preguntaron qué significaba Coleto. Oficialmente la canción se lanzó este jueves 17 de septiembre.

Aria Vega celebra la música caribeña colombiana

La artista ha mencionado que su amor por la música le viene por su abuelo, un melómano que escuchaba vallenato, salsa, mambo y porro. Su propuesta no solo celebra, sino que fusiona los distintos aires de la música caribeña ofreciendo sonidos innovadores, pero claramente colombianos. Se considera exponente del movimiento que ella misma ha llamado "Costeñita Core".

Aunque hace 14 años Aria se presentó en el reality musical ‘Latin America Idol’, donde llegó a las semifinales, en realidad su carrera profesional musical comenzó en el 2020 cuando la firmó Warner Music. Anteriormente había cursado la carrera de Comunicación Social, de la cual se graduó.

Desde entonces no se ha apresurado a lanzar material, a preferido el proceso de ir lento, pero seguro. Este año su sencillo ‘Chévere’ se impuso. El remix en el que colaboró Ryan Castro alcanzó dos millones de descargas.

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Tras presentarse en el pasado Festival de la Leyenda Vallenata y posteriormente, compartir escenario como artistas como Silvestre Dangond e Iván Villazón, fue destacada por Billboard. Ahora celebra que es nominada al Latin Grammy en la categoría de Nueva Artista.

La novedad la recibió en toalla en su casa y subió a sus redes el video donde se entera de la noticia y celebra la nominación e incluyó un mensaje que dice: “Aquí el premio a todas las velitas que prendió mi mami”.

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Aria ya hace parte de las estrellas de la música. Jóvenes aspirantes a cantantes quieren ser como ella. Prueba de ello están las participantes que acudieron a imitarla en el programa ‘Yo me llamo’, que buscan dobles perfectos.

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