Así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Previo a la presentación del ‘Conejo malo’, la banda de rock Green Day dio inicio a las celebraciones del Super Bowl. Detalles.

Después de seis años de ser uno de los invitados sorpresa del halftime que protagonizaron Jennifer López y Shakira en 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami. El reloj marcaba el medio tiempo del Super Bowl LX cuando las luces se atenuaron y el público estalló en aplausos. Bad Bunny comenzó con una mezcla explosiva de sus grandes éxitos.

El espectáculo de medio tiempo en el Levi’s Stadium de California fue una celebración de la música latina, la identidad cultural y el ritmo urbano que ha dominado las listas de éxitos en todo el mundo durante la última década. El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo rompió récords de audiencia, sino que también reafirmó su lugar como un ícono de una generación que vive el español con orgullo.

🎙️ PÓDCAST: Sobre otro tema: Lo que le pasó a Bad Bunny. Su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl se volvió otra victoria más de su música y su defensa de los migrantes en la tierra de ICE y de Donald Trump. Esta es la historia de Bad Bunny.

Show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

El artista comenzó rindiendo un homenaje al espíritu latino con un mensaje de orgullo por sus raíces puertorriqueñas y logrando conectar con millones de espectadores en todo el mundo.

La primera canción que cantó el Conejo Malo es “Tití me preguntó”. Durante su presentación, el artista cantó fragmentos de canciones de Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee se escucha en el Levi’s Stadium.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La presentación tuvo una duración de aproximadamente 13 minutos y fue descrita como una auténtica fiesta musical y cultural. Durante el evento, Bad Bunny interpretó varios de sus grandes éxitos, celebrando con orgullo sus raíces puertorriqueñas y la rica música latina en general.

Durante el show, Lady Gaga hizo una aparición sorpresa interpretando “Die With a Smile”. También se unió Ricky Martin, quien cantó sus éxitos “El Apagón” y “Café con Ron.

Otros de los temas que interpretó el artista fue Debí tirar más fotos, Yo perreo sola, Voy a llevarte pa’ PR, Eoo, Mónaco, Baile Inolvidable, NuevaYol, y Un verano en Nueva York.

Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 EFE/EPA/CHRIS TORRES Fotografía por: CHRIS TORRES

Las reacciones en las redes sociales fueron bastante diversas: muchos aplaudieron la energía, la producción y la forma en que se incorporaron elementos culturales latinos en un escenario global tan grande, mientras que otros discutieron sobre ciertos momentos específicos del show. Algunos aseguraron que el artista desafinó en sus canciones y, además, criticaron el hecho que no hubiera cantado completos los temas.