Así será el homenaje mundial a Michael Jackson a 17 años de su muerte este 25 de junio

Un 25 de junio, pero de 2009, el mundo de la música recibió una de las noticias más impactantes de las últimas décadas. Michael Jackson, conocido como el ‘Rey del Pop’, falleció a los 50 años en Los Ángeles tras sufrir un paro cardíaco provocado por una intoxicación aguda de propofol y otros sedantes, según determinó la investigación oficial. Su médico personal, Conrad Murray, fue posteriormente declarado culpable de homicidio involuntario por suministrarle el anestésico fuera de un entorno hospitalario.

Diecisiete años después de su muerte, el legado del artista continúa movilizando a millones de seguidores alrededor del mundo. Cada 25 de junio, fanáticos recuerdan su trayectoria con encuentros, publicaciones, reproducciones de su música y diferentes homenajes. Sin embargo, en esta ocasión, una iniciativa impulsada desde comunidades de seguidores en redes sociales busca reunir simbólicamente a personas de distintos países a través de una misma canción y en un mismo momento.

Así conmemorarán los fanáticos de Michael Jackson el aniversario de su muerte

La propuesta consiste en que los seguidores reproduzcan de manera simultánea la canción 'Heal the World’ este jueves 25 de junio a las 2:26 p. m., hora de Los Ángeles, momento en el que el cantante fue declarado muerto en 2009. Para Colombia, la convocatoria está programada para las 4:26 p. m., con el propósito de que miles de personas se unan al homenaje sin importar el país en el que se encuentren.

La iniciativa surgió de forma espontánea entre comunidades de fans que comenzaron a difundir la invitación en distintas plataformas digitales. Aunque no se trata de un evento oficial organizado por la familia Jackson o por sus representantes, la convocatoria ha sido compartida por seguidores de diferentes continentes, quienes han invitado a sincronizar la reproducción de la canción como una forma de recordar el mensaje que el artista promovió durante buena parte de su carrera.

La elección de ‘Heal the World’ tampoco es casual. Publicada en 1991 como parte del álbum ‘Dangerous’, la canción se convirtió en uno de los mayores himnos humanitarios de Michael Jackson. Su letra hace un llamado a construir un mundo mejor, promover la paz y pensar en las futuras generaciones, valores que el cantante también buscó trasladar a su labor filantrópica.

De hecho, en 1992 creó la Heal the World Foundation, una organización con la que impulsó programas de ayuda dirigidos a niños y comunidades vulnerables en distintos países. Por esa razón, muchos seguidores consideran que esta canción representa mejor que cualquier otra el legado solidario que el artista quiso dejar más allá de la música.

Los organizadores de la convocatoria han señalado que cualquier formato es válido para participar. La invitación es reproducir la canción completa desde plataformas de streaming, el videoclip oficial, discos compactos, vinilos o incluso casetes, siempre procurando que el homenaje ocurra de manera sincronizada con miles de personas alrededor del mundo.

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