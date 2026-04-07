Aterciopelados estrenó su Tiny Desk Concert: así sonó la banda bogotana en el famoso formato

En la mañana de este 7 de abril, Aterciopelados presentó su Tiny Desk Concert, sumándose al reconocido formato de NPR Music que ha reunido a artistas de todo el mundo en sesiones acústicas de circulación global. El video ya se encuentra disponible en plataformas digitales y muestra una versión más íntima del grupo bogotano.

Este Tiny Desk Concert llega en medio de un momento significativo para la agrupación, que actualmente conmemora los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’, uno de los discos más influyentes del rock en español. La participación en este espacio internacional se integra a una agenda más amplia de actividades y presentaciones fuera del país.

Así fue el Tiny Desk Concert de Aterciopelados

El Tiny Desk de Aterciopelados incluye un repertorio que recorre distintas etapas de su carrera. En esta sesión interpretaron canciones como ‘Bolero Falaz’, ‘El Estuche’, ‘Piernas’, ‘Te Juro Que No’, ‘Candela’ y ‘La Culpable’, adaptadas al formato acústico característico de dicho formato.

Sobre esta experiencia, Andrea Echeverri afirmó: “Somos rockeros desde hace muchos años, por eso habitar escenarios acústicos es una aventura vertiginosa que nos hace sentir desnudos. Pero la desnudez es honestidad pura. El resultado y el trato que recibimos fue toda una Epifanía. Cantar desde la esquina del Escritorio chiquito es icónico y honesto”.

Por su parte, Héctor Buitrago explicó el proceso detrás de esta nueva puesta en escena: “La experiencia en el Tiny Desk fue inolvidable. El proceso de preparación nos llevó a recorrer el repertorio y salir de nuestra zona de confort, resultando profundamente enriquecedor”.

En esta ocasión, la banda estuvo acompañada por Leonardo Castiblanco en guitarra, Lindy Sánchez en teclados y Jonathan Lacouture en batería, además de coristas invitadas que reforzaron el sonido acústico. Fotografía por: Andrés Ortíz

El aniversario de ‘La Pipa de la Paz’

La participación de Aterciopelados en Tiny Desk Concert también marca el inicio de una nueva etapa dentro de la celebración de ‘La Pipa de la Paz’. Este aniversario estará acompañado por una gira internacional que incluye fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Uno de los eventos centrales de esta etapa será el concierto programado para el 30 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de las actividades conmemorativas del álbum.

Con más de tres décadas de trayectoria, Aterciopelados se mantiene como una de las bandas más representativas del rock latinoamericano. Su paso por Tiny Desk refuerza su presencia en escenarios internacionales y amplía el alcance de su música en plataformas digitales.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí