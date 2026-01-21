Avenged Sevenfold: mucho más que heavy metal

“Vengado siete veces”, es la traducción que se puede hacer de este grupo proveniente de Huntington Beach, California. Con una trayectoria de más de un cuarto de siglo, y aunque no es una banda religiosa, su cantante, M. Shadows, ideó el nombre como referencia a la muy conocida historia de Caín y Abel de La Biblia, que se encuentra en Génesis 4:24.

Avenged Sevenfold es una de las formaciones provenientes de la movida del metalcore, con elementos “emo”, más exitosas de principios de este siglo. Sus canciones son una mezcla de rock pesado, con gran atractivo melódico y que no pierde las raíces de la música que hizo celebres a Guns N’ Roses o Iron Maiden.

Sus canciones empezaron a conocerse en nuestro país entre el círculo de los adeptos al pogo, la cultura skater y la estética de peinados extravagantes, delineador y ropas góticas que calaron hondo en la juventud de la primera década de los dos miles.

Fotografía por: Gladys Vega

Mientras grupos también estadounidenses como Alesana, Underoath o August Burns Red, colmaban teatros como La Mama o el Metro en Bogotá en pleno auge del llamado metalcore, Avenged Sevenfold no incluyó a Colombia en sus primeros periplos por Sudamérica en los ya lejanos años de 2008 y 2010.

Un gran salto

Con su tercer disco de estudio, “City of Evil” (2005), el grupo que creó Shadows junto a los guitarristas Synister Gates y Zacky Vengeance, fue desmarcándose del metalcore, sin presencia de voces guturales y abrazando elementos más propios del rock pesado que dominó la escena de la ciudad de Los Ángeles en los años ochenta. Pero su gran trampolín internacional se dio con la publicación del álbum denominado simplemente como “Avenged Sevenfold” (2007). Tuvo una fuerte repercusión radial y cadenas de videos como MTV y Fuse cayeron rendidos a sus pies.

Desafortunadamente en esa ruta al ascenso el baterista y miembro fundador, James “The Rev” Sullivan fue hallado muerto en su casa a finales de 2009 por cuenta de abuso de narcóticos.

A pesar del golpe que supuso esta partida el resto de los músicos, complementados por el bajista Johnny Christ y el baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, grabaron un disco que prosiguió la racha triunfadora: “Nightmare” (2010).

Para ese momento Avenged Sevenfold estaba en la capacidad de pararse en el mismo escenario junto a Metallica o Iron Maiden en calidad de su telonero, y echarse a un buen número de sus seguidores al bolsillo.

El disco “Hail to the King” (2013), le mereció discos de oro y platino. Mientras que The Stage (2016), de estilo más vanguardista, recibió una nominación al Grammy en la categoría Mejor Canción Rock.

Su más reciente producción es “Life Is But a Dream…” (2023). Una producción que no es de fácil escucha. Compromete elementos progresivos, cambios de velocidad y estructuras intrincadas. Allí es claro que Avenged Sevenfold no quiere apegarse a ninguna fórmula preestablecida.

Ahora, el grupo se encuentra con sus seguidores colombianos. Esto pese a que la cita tuvo que postergarse luego de que, por problemas con su voz, M. Shadows no hubiese podido comenzar su gira sudamericana en octubre pasado.

En esta primera presentación en Colombia Avenged Sevenfold no estará solo. Le acompañará Mr. Bungle, un inclasificable grupo que conjuga punk, heavy metal y un ácido sentido del humor. En su alineación encontramos a músicos como el cantante Mike Patton que hizo parte de Faith No More; el guitarrista Scott Ian, fundador de Anthrax o Dave Lombardo, baterista participe en los mejores discos de Slayer.

No cabe duda de que esta dupla de bandas heterogéneas y de estilos arriesgados promete una noche con mucho vértigo y emociones.