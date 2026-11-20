El pasado miércoles 18 de noviembre el cantante barranquillero Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle se presentaría en el estadio Panamericano de Guadalajara. Minutos antes del concierto, sus organizadores lo cancelaron.

“Informamos que el concierto de Beéle, programado para este miércoles 18 de noviembre en el Estadio Panamericano, ha sido cancelado. Esta determinación se tomó de común acuerdo con las autoridades correspondientes, debido al incumplimiento de las garantías y condiciones de seguridad por parte del organizador del evento Talento Líder. Es importante señalar que las causas de esta cancelación son totalmente ajenas al Estadio Panamericano, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad relacionada con dicho incumplimiento.

En lo referente a reembolsos y cualquier aclaración relacionada con la compra de boletos, los asistentes deberán dirigirse directamente al organizador del evento.



Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar al público y agradecemos su comprensión. A través de sus redes sociales, el Estadio Panamericano publicó un comunicado para informar sobre la cancelación e indicó a las personas que adquirieron boletos que pueden solicitar su reembolso directamente en la plataforma donde fueron adquiridos”, se leyó en el comunicado que explicó la razón de la cancelación.

Ese mismo día, el artista publicó una historia donde expresó que no se resignaba a marcharse de la ciudad sin encontrarse con sus seguidores.

Fue así como invitó a sus fans a un encuentro en las del hotel Presidente InterContinental, ubicado sobre avenida López Mateos. “La verdad no me quiero quedar con estas ganas que tenía de ver a todos mis fans de Guadalajara. Lleguen a mi hotel y me bajo a parcharla con ustedes un rato, nos tomamos unas foticos o que? Vamos a beber”, escribió el artista.

Beéle se reunió con sus fans en las afueras del hotel

Los seguidores del cantante acudieron y allí vivieron momentos que fueron grabados y posteriormente se viralizaron. Los asistentes no solo escucharon gratis a su artista, sino que lo elogiaron por salirse de los protocolos y compartir con quienes lo esperaban escuchar.

Salió a convivir y cantar brevemente afuera de su hotel con los seguidores que lo esperaban. “Necesitamos más artistas como Beéle”, “Beéle escucha y conoce a sus fans”, “Qué increible el detalle de Beéle”, fueron algunas de las expresiones que se leyeron en redes sociales junto con videos donde se ve a decenas de personas que se reunieron.

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La asistencia fue tal que las autoridades debieron cerrar una calle aledaña por unos minutos.





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