Los seguidores de Don Omar ya tienen nuevos detalles sobre el proceso de compra de entradas para los conciertos que el artista puertorriqueño ofrecerá en Colombia en noviembre de 2027. Este 16 de noviembre, el cantante aclaró algunas de las dudas que surgieron entre sus fanáticos sobre la preventa de su gira por Latinoamérica y confirmó cuándo recibirán los códigos necesarios para participar.

La expectativa por su regreso incluye tres presentaciones en el país, programadas en Bogotá, Cali y Medellín. A través de redes sociales, el intérprete de ‘Danza Kuduro’ recordó que el proceso tendrá un paso previo para quienes completaron el registro y precisó la hora en la que comenzará la venta anticipada.

¿Cuánto cuestan las boletas de Don Omar en Colombia?

Los precios de las entradas para The Last King World Tour varían según la ciudad, la localidad y la etapa de venta. La organización publicó las tarifas para los tres conciertos en Colombia, con valores diferenciados para la primera y la segunda etapa. Es importante tener en cuenta que los precios anunciados no incluyen el costo del servicio.

Bogotá – 4 de noviembre de 2027

El concierto se realizará en Vive Claro. Estos son los precios publicados:

Localidad Etapa 1 Etapa 2 Palcos Diamante $12.000.000 $13.000.000 Palcos Platino $10.500.000 $11.500.000 Palcos Oro $6.990.000 $7.990.000 Palcos Rubí $5.990.000 $6.990.000 Palcos Plata $4.990.000 $5.990.000 Palcos Bronce $3.490.000 $4.990.000 Sector 101-108 $750.000 $829.000 Sector 109-116 $549.000 $649.000 Sector 117-124 $399.000 $449.000 Sector 126-131 $250.000 $299.000

Cali – 5 de noviembre de 2027

La presentación tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Las tarifas anunciadas son:

Localidad Etapa 1 Etapa 2 Palcos Diamante $12.990.000 $13.990.000 Palcos Platino $11.990.000 $12.990.000 Palcos Oro $10.990.000 $11.990.000 Palcos Rubí $8.990.000 $9.990.000 Palcos Plata $6.990.000 $7.990.000 Palcos Bronce $4.990.000 $5.990.000 Occidental Alta $399.000 $499.000 Occidental Media $499.000 $599.000 Occidental Baja $399.000 $499.000 Oriental Alta $399.000 $499.000 Oriental Baja $249.000 $349.000 Norte $149.000 $199.000

Medellín – 7 de noviembre de 2027

El espectáculo se realizará en el estadio de Envigado. Estos son los valores correspondientes a las localidades disponibles:

Localidad Etapa 1 Etapa 2 Palcos Diamante $13.990.000 $14.990.000 Palcos Platino $11.990.000 $12.990.000 Palcos Oro $6.990.000 $8.990.000 Gradería Occidental $679.000 $779.000 Gradería Sur $549.000 $649.000 Gradería Norte $249.000 $349.000

Adicionalmente, para las tres ciudades se anunciaron las experiencias Kingdom VIP 1, con un precio de $2.180.000, y Kingdom VIP 2, por $1.179.000. Estos valores también están sujetos al cobro del servicio.

Publicidad

La organización especificó que los palcos tienen capacidad para 10 personas y que las entradas estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster Colombia. Los precios corresponden a las etapas anunciadas y pueden variar según la disponibilidad.

¿Cuándo es la preventa de Don Omar en Colombia y cómo adquirir las entradas?

La preventa para los conciertos del boricua comenzará este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con la hora local de cada país. Así lo confirmó el propio cantante mediante una publicación en la que respondió a las inquietudes de sus seguidores sobre la venta de boletería para Latinoamérica.

Publicidad

Don Omar también informó que los códigos de acceso todavía no habían sido enviados. Según explicó, las personas que realizaron el prerregistro recibirán esta información el miércoles 18 de noviembre en la dirección de correo electrónico que proporcionaron durante la inscripción.

Por esa razón, quienes completaron el formulario deberán estar pendientes de su bandeja de entrada durante esa jornada. También es recomendable revisar las carpetas de correo no deseado y promociones, en caso de que el mensaje no aparezca entre los recibidos.

Publicidad

Para participar en la preventa, los seguidores tendrán que ingresar a la página oficial del cantante, donomar.com, y utilizar el código que reciban por correo electrónico. Este será necesario para acceder al proceso de compra anticipada.

Es importante tener en cuenta que completar el prerregistro no equivale a comprar una entrada ni garantiza la disponibilidad de una localidad. Los interesados deberán ingresar durante la preventa y realizar la transacción correspondiente, de acuerdo con las condiciones y precios que establezca el sistema de boletería.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí