Ana Torroja y su búsqueda como solista: “Traté de separar a Ana Torroja de Ana de Mecano”

En las décadas de los años 80 y 90 el grupo español Mecano era toda una institución musical. Canciones como ‘El hijo de la luna’ y ‘Me cuesta tanto olvidarte’ , se convirtieron en verdaderos himnos del amor en sus diferentes facetas. La agrupación integrada por los hermanos Nacho y José María Cano lanzaba un éxito tras otro y la voz de Ana Torroja le imprimía un sello inconfundible.

Después de más de una década de creación, Mecano menguó sus presentaciones. En 1998 la agrupación anunció oficialmente su separación. Ese momento marcó la vida de Torroja, quien desde México donde está radicada hace 11 años, recordó, en diálogo con Vea de El Espectador, que si bien cuando comenzó con el grupo no buscó estar ahí, cuando se acabó, no sabía exactamente qué rumbo tomaría su vida.

“(Dije) voy a arrancar como solista, pero no tengo ni idea de quién voy a ser. No sé quién soy como solista. Tengo que buscar mi identidad y mi hueco en la música. Era muy difícil porque yo estaba segura de que la gente iba a querer escuchar a Mecano en mí. Y en ese momento lo que hice fue tratar de separar lo más posible Ana Torroja de Ana de Mecano, que luego se han vuelto a unir, porque no hay una sin otra".

En la nueva etapa Ana debía construir una identidad propia y tomar decisiones trascendentales cada día. “Es decir, que tomo las riendas de mi vida, de mi carrera, y soy la responsable al 100% de lo que ocurra en ella”.

La maleta que dejó de pesar

Ese proceso, que solo ha podido racionalizar y entender en toda su dimensión con el paso del tiempo, fue la materia prima de ‘ La maleta’, una canción que se refiere a esa carga o equipaje que todos llevamos a lo largo de la vida. “Habla de la no despedida de Mecano, de cómo Mecano desaparece porque uno de los miembros componentes ya no siente estar en el grupo, y cómo mi vida da un giro otra vez radical y tengo que tomar la difícil decisión de, como dice la canción, ‘y así como un turista sin una pista, mi vida continuó’. Tengo que tomar la decisión de si seguir en la música como Ana Torroja, que no era nadie en ese momento, porque era Ana de Mecano, con la sombra tan larga que hoy continúa, pero ya no es sombra, ahora me acompaña”.

Su álbum más reciente es "El show ha terminado", y aunque suene a despedida, en realidad habla de un "nuevo comienzo" o el cierre de un capítulo para iniciar otro.

Ahora que piensa en cómo estaba antes de componer los temas, recuerda esos días en que vivía una especie de desierto. Tenía una duda existencial personal sobre si tenía más que contar musicalmente. Sentía que creaba por obligación y no por ilusión. “Pero sí que es verdad que fue algo que sentí en un momento determinado cuando me planteo hacer un nuevo trabajo, porque ¿Sabes? eso que canta mi querido Miguel Bosé de hacer por hacer, es cierto”.

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Pero la magia ocurrió tan pronto se sintió retada en la escritura. “Como en muchas ocasiones he hecho, acudo al papel y le cuento mis cosas y dije ‘bueno, ¿Y por qué no lo convierto en canción?’”

Transformar esta duda en una composición fue algo "mágico" y le dio la libertad de explorar y compartir temas muy personales, algo a lo que antes no se atrevía.

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Torroja traerá su maleta musical a Bogotá. Estará el próximo 11 de noviembre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. El equipaje que incluye sus nuevas creaciones, las canciones que ha cantado desde que se convirtió en solista y por supuesto, las de Mecano estarán disponibles para su público.

Llegar a esta relación armónica entre las dos Ana Torroja y Ana de Mecano ha significado un proceso, un aprendizaje, pero lo más importante una nueva etapa en la música y en la vida de la intérprete. Si antes reconocía cómo reaccionaba el público cuando la escuchaba cantar los éxitos de Mecano y cómo lo hacía cuando interpretaba otros temas, hoy simplemente siente que todo suena a Ana Torroja. Ya sus seguidores sienten que es una sola.

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Las otras reconciliaciones

En este redescubrimiento y reconciliación consigo misma se encontró con un papel que escribió décadas atrás, cuando estaba en la cima de su popularidad. Solo pedía un deseo: componer la totalidad de un álbum. Era algo que había olvidado.

“Han pasado casi 40 años para cumplir el sueño que yo ni siquiera recordaba que tenía, o sea, fue totalmente inconsciente, pero me imagino que estaba en el subconsciente y termina uno cumpliendo ‘La fuerza del destino’”, como dice otra de las canciones emblemáticas de Mecano.

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Vivir en México también ha marcado un nuevo comienzo. Existe una razón para no sentir nostalgia por España, su país natal: viaja cada vez que siente que necesita hacerlo, pues además, allí está buena parte de su familia.

Otra reconciliación que ha hecho posible con los años es la de la Ana famosa y la cotidiana, una mujer común y corriente. Es feliz con su rol de madre y siempre ha procurado librar a Jara de la popularidad. Tiene una razón tanto sencilla como poderosa: "El anonimato es libertad”. Y eso quiere para su hija, pues ella no pudo disfrutarla y sintió que se sacrificó cuando era parte de Mecano. Hoy el panorama es distinto: “Para mí es importantísimo el equilibrio entre las dos facetas de mi vida, la Ana madre, persona normal, de la calle, y la Ana artista. Las dos necesitan su espacio y su tiempo y hoy conviven de manera armónica”

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