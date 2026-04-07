BTS agotó preventa de boletas para sus conciertos en Bogotá

El regreso de BTS a los escenarios es parte de su gira mundial, el Arirang World Tour, que se presenta como la más ambiciosa de su carrera después de su pausa por el servicio militar. Este tour abarca más de 80 conciertos en diferentes continentes y representa su reencuentro con millones de fans alrededor del mundo. En América Latina, la emoción ha sido especialmente intensa, ya que será la primera vez que el grupo pise tierras de países como Colombia, Perú y Argentina.

Así fue la preventa de BTS en Colombia

La preventa exclusiva para los miembros de ARMY (la fanbase oficial) comenzó el 7 de abril de 2026 a las 10:00 a. m. y estaba programada para finalizar el 10 de abril o hasta que se agotaran las entradas. Durante esta fase, se puso a la venta cerca del 90% del aforo total, lo que equivale a más de 40,000 entradas por fecha. Sin embargo, la demanda superó con creces la oferta: Miles de fans se conectaron al mismo tiempo a la fila virtual.

En 3 horas agotaron el 90% de las entradas. Este fenómeno no es algo aislado. En otras ciudades del mundo, las entradas de BTS también se han vendido completamente en cuestión de horas, lo que demuestra su gran poder de convocatoria a nivel global.

Los fanáticos que no alcanzaron a comprar su boleta, deberán esperar a la venta genereal que será el 10% del aforo total.

Preventa BTS en Colombia agotado. Fotografía por: Ticktetmaster

Los conciertos están programados para llevarse a cabo en el Estadio El Campín, con fechas confirmadas para el 2 y 3 de octubre de 2026, después de un ajuste en el calendario oficial. Los precios de las boletas varían según la ubicación y la experiencia: Desde aproximadamente $300.000 COP en localidades básicas hasta cerca de $2.9 millones COP en paquetes VIP que ofrecen beneficios exclusivos.

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¿Cuánto tiempo se demoraron en agotarse las boletas en otros países?

En Corea del Sur, el concierto de regreso en Seúl se vendió “casi al instante” después de que se abrieron las ventas.

En varios países de Europa, América del Norte y Asia, las entradas se agotaron en cuestión de minutos.

En ciudades como Los Ángeles, algunas fechas se vendieron completamente en solo 19 minutos.

A nivel global, decenas de conciertos (más de 40 estadios) se agotaron en menos de una hora durante la preventa.

En general, en esta gira, múltiples fechas han reportado “sold out” en pocas horas, tanto en preventa como en venta general. Incluso en giras anteriores, BTS ya mostraba este patrón: en América del Norte, varias fechas se agotaban en minutos, lo que llevó a abrir conciertos adicionales. Tras el agotamiento de la preventa para los conciertos de BTS en el Estadio El Campín, todo apunta a que la venta general seguirá el mismo camino.