BTS confirma listado de canciones de su nuevo álbum ‘ARIRANG’ ¿Qué más se sabe del proyecto?

La agrupación de K-pop BTS ha encendido nuevamente a su fandom mundial con el anuncio oficial de la lista de canciones que harán parte de ‘ARIRANG’, su próximo álbum de estudio, programado para estrenarse en próximas semanas.

Este lanzamiento no solo marca el esperado regreso del grupo tras varios años de actividades individuales y el cumplimiento del servicio militar surcoreano, sino que también apunta a ser una pieza clave de su trayectoria musical reciente.

La noticia se dio a conocer a través de las cuentas oficiales de BTS en redes sociales, acompañada de un diseño visual en blanco, negro y rojo que destaca los títulos de las 14 canciones que integran ‘ARIRANG’. La respuesta de los fans —conocidos como ARMY— fue inmediata, compartiendo expectativas sobre cada pista y señalando detalles que podrían revelar cuál será el sencillo principal.

Lista de canciones, single principal y expectativas de ‘ARIRANG’, de BTS

El álbum cuenta con un total de 14 canciones inéditas, cuyos títulos reflejan diversidad estilística y posibles temáticas profundas. La lista completa es la siguiente:

‘Body to Body’ ‘Hooligan’ ‘Aliens’ ‘FYA’ ‘2.0′ ‘No. 29′ ‘SWIM’ ‘Merry Go Round’ ‘NORMAL’ ‘Like Animals’ ‘they don’t know ’bout us’ ‘One More Night’ ‘Please’ ‘Into the Sun’

Una de las pistas que más ha llamado la atención es ‘SWIM’, situada en la séptima posición y destacada con un tratamiento visual diferente, lo que sugiere fuertemente que será el single principal de la promoción del álbum, programado para estrenarse el próximo 20 de marzo.

Este regreso representa el quinto álbum de estudio de BTS y su primer proyecto completo con todos los miembros después de un largo periodo de pausa grupal, lo que intensifica las expectativas alrededor del sonido, la apuesta estética y las temáticas que abordarán en ‘ARIRANG’.

¿Qué significa ‘ARIRANG’ y por qué BTS lo eligió como el nombre de su próximo proyecto?

El término hace referencia a una canción folclórica tradicional de Corea del Sur que ha existido durante siglos y se ha transformado en uno de los símbolos culturales más representativos del país.

Históricamente, la canción ‘ARIRANG’ ha sido cantada en múltiples variantes regionales, todas relacionadas con sentimientos de anhelo, separación y esperanza. Debido a su presencia continua en celebraciones, rituales y momentos comunitarios, es vista por muchos como una expresión de identidad y emoción colectiva.

Además, en el contexto cultural coreano, la canción ha sido asociada con 'han’, un concepto complejo que encapsula tristeza, resistencia y el impulso de avanzar a pesar de las dificultades. Esta carga emocional ha permitido que ‘ARIRANG’ trascienda generaciones como un símbolo de resiliencia.

