BTS en Bogotá: precios, cómo y a qué hora comprar las últimas boletas

Este 29 de septiembre se habilitará la venta de un número limitado de boletas que fueron liberadas para los conciertos de BTS en Bogotá. Las entradas corresponden a las dos fechas que la agrupación tiene programadas en el estadio El Campín, el viernes 2 y sábado 3 de octubre.

La nueva disponibilidad fue anunciada por la organización a pocos días de las presentaciones y contempla localidades que quedaron disponibles tras ajustes en la producción del espectáculo, así como entradas canceladas por incumplimientos de los términos de compra.

¿A qué hora y cómo comprar las boletas de BTS?

La venta comenzará a las 3:00 p. m. de este 29 de septiembre. Sin embargo, la recomendación es no esperar hasta esa hora para ingresar a la plataforma.

La sala de espera virtual para los fanáticos de BTS estará habilitada aproximadamente desde las 2:30 p. m., es decir, 30 minutos antes del inicio de la venta. Una vez comience el proceso, el acceso a las entradas se manejará bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido.

Ticketmaster recomienda iniciar sesión con anticipación y, para evitar inconvenientes durante el proceso, utilizar un solo navegador, una sola pestaña o un solo dispositivo. La plataforma también señala que los boletos estarán disponibles para compra a través de su página web y que los medios de pago habilitados incluyen tarjetas débito y crédito nacionales e internacionales y MercadoPago PSE.

Hay además un límite de cuatro boletas por persona para cada fecha. Razón por la que los organizadores reiteraron que la cantidad disponible es limitada y que las entradas se agotarán rápidamente.

Estos son los precios de las boletas para ver a BTS en Bogotá

Los valores anunciados corresponden a los mismos precios establecidos durante la venta inicial. A las cifras de la siguiente lista se debe sumar el servicio de boletería.

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Localidad Precio Precio con servicio VIP (Gramilla) $899.000 $1.081.000 Occidental Baja $839.000 $1.009.000 Oriental Baja $799.000 $961.000 Occidental Alta $549.000 $661.000 Oriental Alta $489.000 $588.000 Norte Alta $329.000 $396.000 Oriental Norte Alta $329.000 $396.000 Sur Alta $329.000 $396.000 Oriental Sur Alta $329.000 $396.000 Norte Baja $249.000 $300.000 Oriental Norte Baja $249.000 $300.000 Sur Baja $249.000 $300.000

Las presentaciones en Bogotá hacen parte de la etapa latinoamericana del ‘BTS World Tour ARIRANG’, que continuará después por Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, entre otras ciudades. La capital colombiana será la primera parada de la gira en América Latina, antes de que el grupo continúe su recorrido por la región.

Además de marcar el regreso de los siete integrantes a los escenarios internacionales, los conciertos tendrán un significado especial para la ciudad: BTS será reconocido como Huésped de Honor de Bogotá, una distinción anunciada por la Administración distrital en el marco de su visita. Será también la primera vez que la agrupación se presente en Colombia, con dos conciertos programados en El Campín.

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