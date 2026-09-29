BTS en Colombia: estas son las actividades que prepara Bogotá para recibir al grupo

La llegada de BTS a Colombia ya trasciende los escenarios. Mientras avanzan los preparativos para los conciertos que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecerán el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, Bogotá alista diferentes actividades para recibir a la agrupación surcoreana y a los miles de seguidores que llegarán desde distintas ciudades y países.

La agenda combina iniciativas de la Alcaldía de Bogotá, acciones impulsadas por la comunidad ARMY y experiencias oficiales relacionadas con la gira ‘ARIRANG’. Entre ellas están la iluminación de algunos de los lugares más reconocidos de la capital, un reconocimiento institucional para los siete integrantes y medidas especiales para facilitar la movilidad durante los conciertos.

BTS será declarado Huésped de Honor de Bogotá

Una de las actividades más llamativas será el recibimiento institucional que tendrá la banda. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los siete integrantes serán declarados Huéspedes de Honor de la ciudad durante su visita a Colombia.

La decisión surgió después de la campaña #BogotáRecibeABTS, impulsada por ARMY Colombia, que buscó que la llegada de la agrupación tuviera un acompañamiento especial por parte de la ciudad.

Carlos Fernando Galán explicó que la intención es que la visita no se limite a los dos conciertos, sino que quienes lleguen a Bogotá puedan tener también una experiencia relacionada con la capital.

La Torre Colpatria y el Palacio Liévano se vestirán de violeta

La ciudad también prepara una bienvenida visual para BTS. La Torre Colpatria y el Palacio Liévano serán iluminados de color violeta, uno de los símbolos asociados con BTS y su comunidad de seguidores.

La iniciativa hace parte de las acciones anunciadas por la Alcaldía después del diálogo con representantes de ARMY Colombia. También se contemplan activaciones en diferentes puntos de Bogotá y la creación de un listado de lugares turísticos para quienes lleguen desde otras ciudades o países con motivo de los conciertos.

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De esta manera, la visita de BTS tendrá presencia en distintos sectores de la capital y no únicamente en los alrededores de El Campín. De hecho, desde el 19 de septiembre funciona en Bogotá el BTS POP-UP: ARIRANG, una experiencia oficial relacionada con la nueva etapa artística de la agrupación.

El espacio está ubicado en la Mansión Francesa, en la carrera 8 #87-85, y permanecerá abierto hasta el 18 de octubre. Funciona todos los días entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche y requiere reserva previa. La experiencia incluye espacios temáticos, elementos visuales relacionados con ‘ARIRANG’ y mercancía oficial.

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ARMY también prepara su propia bienvenida para BTS

La comunidad de seguidores también tendrá un papel dentro de esta agenda. Entre las iniciativas promovidas por ARMY Colombia está ‘ARMY cuida ARMY’, una campaña enfocada en el autocuidado, la coordinación entre asistentes y el comportamiento responsable durante las jornadas de los conciertos.

#ARMYColombia Mostremos que Colombia es ARMY de BTS!!🇨🇴



Esta invitación es para mostrarle a #BTS que no solo llenan nuestro estadio el 2 y 3 de octubre, si no que en cada rincón de Colombia ARMY les da la bienvenida a nuestro país.💜#BTSColombia#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_BOGOTA pic.twitter.com/vR9NhX4MfV — BTS Colombia 🇨🇴 (@BTS_Colombia) September 29, 2026

A esto se suman otros planes alrededor de los conciertos, como encuentros y fiestas temáticas para seguidores. Uno de ellos es el BTS After Party, anunciado para el 2 de octubre en el Teatro Republik, con una jornada que se extenderá hasta la madrugada.

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Así, mientras El Campín termina de prepararse para recibir el escenario de ‘ARIRANG’, Bogotá comienza a vivir una agenda que involucra a la Alcaldía, las autoridades, los organizadores y a la propia comunidad ARMY. Y de ese modo, para los seguidores, la llegada de BTS a Colombia comenzará varios días antes de que se enciendan las luces del estadio.

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