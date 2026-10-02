BTS en Colombia: lista de objetos permitidos y lo que está prohibido ingresar al Campín

Se estima que en cada concierto que la banda coreana BTS dará en la capital colombiana habrá cerca de 53.000 personas y todas deberán pasar por los distintos filtros y controles obligatorios, quien no lo haga no podrá ingresar. A continuación los listados de objetos permitidos y de los prohibidos para los shows.

Lo que está permitido para entrar a ver a BTS

Desde las recomendaciones por parte de la Alcaldía de Bogotá y los organizadores se incluye que los asistentes solo lleven lo indispensable y esencial como: documento de identidad, celular, entrada, dinero o medio de pago y los elementos autorizados para los proyectos de fans.

Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p. m., por lo que también se aconseja llegar con suficiente anticipación para superar los controles de seguridad y ubicar la entrada correspondiente, sobre todo por la magnitud del espectáculo y la gran cantidad de asistentes.

Los asistentes podrán ingresar con su celular y el “light stick” oficial de BTS, que es uno de los artículos más importantes para la experiencia de los seguidores, conocidos como ARMY, pues durante el concierto serán encendidos con distintos colores dependiendo de las canciones, haciendo parte del espectáculo y la conexión con el público.

También se permitirá llevar ropa para la lluvia, siempre que no incluya objetos adicionales prohibidos por la organización. En cuanto a los bolsos, solo se aceptarán bolsas, morrales o carteras que no superen las dimensiones de “30 por 30 centímetros”. Por esto mismo, se recomienda utilizar un bolso pequeño y transparente o de fácil inspección, aunque cualquier elemento estará sujeto a revisión por parte del personal de seguridad.

Los proyectos de fans también podrán llevarse únicamente si cumplen con las condiciones establecidas por los organizadores. Antes de ingresar, es importante verificar si pancartas, carteles, banderas o accesorios especiales están autorizados, ya que algunas guías de ingreso señalan restricciones para banderas de cualquier tipo y otros objetos de gran tamaño.

En términos generales, la recomendación principal es no llenar el bolso con elementos innecesarios que puedan llegar a ser decomisados. Entre menos objetos se lleven, más rápido será el ingreso y menor será el riesgo de que algún artículo sea retenido en los controles.

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Objetos prohibidos para el concierto de BTS

Por otro lado, la lista de artículos que no podrán ingresar a El Campín es amplia para garantizar la seguridad de los asistentes y los organizadores del evento. Las autoridades y los organizadores prohibieron el ingreso de:

Cámaras fotográficas profesionales, videograbadoras y filmadoras.

Grabadoras de audio y equipos profesionales de fotografía, video o sonido.

Objetos cortopunzantes, navajas y armas de cualquier tipo.

Punteros láser y dispositivos similares.

Aerosoles y spray de pimienta.

Pirotecnia y artículos inflamables.

Drogas, sustancias ilícitas o elementos relacionados con su consumo.

Botellas de cualquier material, envases de vidrio y latas.

Alimentos y bebidas, incluso si fueron adquiridos fuera del estadio.

Sombrillas, sillas plegables, cobijas, mantas y anforitas.

Mascotas.

Bolsas, maletines o morrales que superen los 30 X 30 centímetros.

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